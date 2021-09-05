Recep Mamur kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Recep Mamur'un hayatı ve biyografisi!

Kayserispor eski başkanlarından iş insanı Recep Mamur, evinde fenalaşarak kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar Recep Mamur'un hayatını, kariyeri ve biyografisi merak etti. Peki, Recep Mamur kimdir? Nereli, kaç yaşında vefat etti? Recep Mamur'un hastalığı neydi? İşte detaylar...

Recep Mamur kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Recep Mamur hangi takımın başkanlığını yapmıştır? Recep Mamur kimdir? Recep Mamur kaç yaşında vefat etti? Recep Mamur hastalığı neydi, neden vefat etti? İşte tüm bilgiler...

RECEP MAMUR KİMDİR?

Recep Mamur (d. 15 Nisan 1949, Kayseri), Türk iş adamı ve Kayserispor kulüp başkanı kulüp başkanı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Sanayi sektörüyle ilgilenmektedir. Recep Mamur 5 Ekim 2013 tarihinde Kayserispor'un kendi sahasında Gaziantepspor'a 1-0 yenilgisinden sonra Kayserispor başkanlık görevinden istifa ettiğini açıklamıştır. Fakat bir süre sonra yeniden göreve gelmiştir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

RECEP MAMUR VEFAT MI ETTİ?

Kayserispor eski başkanlarından iş insanı Recep Mamur, evinde fenalaşarak kaldırdığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Efsane başkan Mamur, Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapmıştı.

Kayserispor'da 1999-2013 yılları arasında kulüp başkanlığı yapan iş adamı Recep Mamur, hastalıkları nedeni ile bir süredir tedavi gördüğü evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 72 yaşındaki Mamur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Recep Mamur'un cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Kayserispor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kayserisporumuzun tarihindeki önemli başarılara imza atan efsane başkanlarımızdan Recep Mamur'un vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Recep Mamur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.