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Recep Konuk kimdir? Recep Konuk kaç yaşında, nereli? Recep Konuk biyografisi!

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Recep Konuk kimdir? Recep Konuk kaç yaşında, nereli? Recep Konuk biyografisi!

Pankobirlik, Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker yönetim kurulu başkanı, eski Çumra belediye başkanı (1994). Ayrıca Konya Şekerspor'un onursal başkanıdır. 25. dönemde AK Parti Karaman milletvekili seçilmiştir. Peki, Türk ticaret ve siyaset adamı olan Recep Konuk kimdir? Recep Konuk kaç yaşında, nereli? Recep Konuk mesleği nedir? Recep Konuk hayatı ve biyografisi nedir?

25. dönemde AK Parti Karaman milletvekili seçilmiştir. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde tekrar Ak Parti Karaman 1.sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve 26. Dönem Karaman Milletvekili olarak seçilmiştir. Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. Peki, Türk ticaret ve siyaset adamı olan Recep Konuk kimdir? Recep Konuk kaç yaşında, nereli? Recep Konuk mesleği nedir? Recep Konuk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

RECEP KONUK KİMDİR?

Recep Konuk (d. 1956 Çumra Konya),Türk ticaret ve siyaset adamı.

İlköğretimini, Türkmencamili Köyü İlkokulu, Çumra Cumhuriyet Ortaokulu ve ortaöğrenimini Çumra Cumhuriyet Lisesi'nde tamamladı (1980). Konya Selçuk Üniversitesi Eğitim Enstitüsü'nden mezun oldu ve Şanlıurfa'da öğretmenliğe başladı. 1985 yılında öğretmenlikten ayrılarak ticaret hayatına atıldı.

Pankobirlik, Anadolu Birlik Holding ve Konya Şeker yönetim kurulu başkanı, eski Çumra belediye başkanı (1994). Ayrıca Konya Şekerspor'un onursal başkanıdır. 25. dönemde AK Parti Karaman milletvekili seçilmiştir. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimde tekrar Ak Parti Karaman 1.sıra milletvekili adayı olarak gösterilmiş ve 26. Dönem Karaman Milletvekili olarak seçilmiştir. Haziran ayında yapılan genel seçimleri için milletvekili adaylığı için başvuru yapmadı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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