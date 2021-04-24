Recep İvedik Sibel kim? Recep İvedik oyuncuları! Recep İvedik nerede çekildi?
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Recep İvedik Sibel kim? Recep İvedik oyuncuları! Recep İvedik nerede çekildi?

Recep İvedik Sibel kim? Recep İvedik oyuncuları! Recep İvedik nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Recep İvedik hem ilk filmiyle hem de devam filmleriyle izleyicilerin beğenisini topluyor. Beyaz perdedeki başarısı TV ekranlarında da sürdüren Recep İvedik, oyuncu kadrosu ve konusu ile merak ediliyor. Peki Recep İvedik konusu nedir? Recep İvedik oyuncuları kimler?

Beyaz perdede gösterdiği başarıyı televizyonlarda da göster ve milyonların beğenisini toplayan recep İvedik, konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Şahan Gökbakar'ın başrolde odluğu filmde birçok tanıdık isim var. İşte Recep İvedik özeti, kadrosu ve oyuncuları!

RECEP İVEDİK OYUNCULARI

Recep İvedik dizisinde Sibel karakterini başarılı isim Fatma Toptaş canlandırmakta. Toptaş, 25 Kasım 1982 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro bölümünde eğitim aldı. 2007'de Kanal D'nin Bıçak Sırtı ve Show TV'nin Doktorlar adlı televizyon dizilerinde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2008'de Recep İvedik sinema filminde Sibel rolünde oynamıştır. Aynı yılda Avanak Kuzenler adlı komedi filminde yer aldı. TRT'de yayınlanan Başrolde Aşk adlı dizide ve 2011'de ATV'de yayına giren Hayat Devam Ediyor dizisinde de boy gösterdi. Daha sonra ATV'de ekrana gelen Cesur Hemşire adlı dizide Serpil karakterini canlandırdı. FOX TV'de yayınlanan Kiraz Mevsimi adlı dizide Sibel karakterini, No.:309 adlı dizide ise Nilüfer karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında FOX TV ekranlarında yayımlanmaya başlayan Bay Yanlış adlı dizide Cansu Akman karakterine hayat veriyor.Beyaz perdede gösterdiği başarıyı televizyonlarda da göster ve milyonların beğenisini toplayan recep İvedik, konusu ve oyuncuları ile merak ediliyor. Şahan Gökbakar'ın başrolde odluğu filmde birçok tanıdık isim var. İşte Recep İvedik özeti, kadrosu ve oyuncuları!

RECEP İVEDİK KONUSU

Adamın biri yolda cüzdanını düşürür, başka biri kapıp kaçacakken Recep İvedik olaya müdahale eder. Cüzdanın Antalyalı bir iş adamına ait olduğunu öğrenince Antalya'ya gider ve sahibine teslim eder. Tam dönecekken çocukluk aşkı Sibel'le karşılaşır. Tek amacı kendisini hatırlamayan Sibel'e kendini beğendirmektir. Recep İvedik'in asıl keyifli macerası bundan sonra başlayacaktır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
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