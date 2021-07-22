Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 çıktı mı, konusu ne olacak? Recep İvedik 7 oyuncu kadrosu belli mi?

Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 6'dan sonra serinin 7. filmi olacak mı, ne zaman çıkacak, konusu ne olacak merak edildi. Yapılan haberlere göre Recep İvedik 7 uzak doğuda gelecek. Peki, Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak? Recep İvedik 7 2021 yılında mı vizyona girecek? Recep İvedik 7 vizyon tarihi açıklandı mı? Sinemalara ne zaman gelecek?

Recep İvedik 7 çıktı mı? Recep İvedik 6'dan sonra vatandaşlar Recep İvedik 7 ne zaman çıkacak, sinemalara ne zaman gelir? merak etti. Peki, Recep İvedik 7 oyuncu kadrosu açıklandı mı? Recep İvedik 7 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 7 nerede çekiliyor? Recep İvedik 7 konusu ne olacak? İşte tüm detaylar...

RECEP İVEDİK 7 NEREDE GEÇECEK? KONUSU NE OLACAK?

Şahan Gökbakar, 2019 yılında verdiği bir röportajda Recep İvedik 7'nin konusunu açıklamıştı.

Recep İvedik 7'yi de çekeceğini söyleyen Gökbakar, sözlerine şöyle devam etti: "Benim olaya bakış açım, özellikle dördüncü filmden sonra şu hal aldı: Biz şimdi Recep'i daha eğlenceli nereye yollayabiliriz, hangi ortamın içine sokabiliriz. Daha komiğini çıkartabileceğimiz… Filmlerdeki genel matematiğimiz şu. Recep'i ait olmadığı bir dünyanın içine koyuyoruz ve Recep o dünyayı fethediyor. Bizim olayımız bu. O yüzden benim için her filmi düşünürken yeni olan, beni zorlayan, fazlaca uğraşmaya iten şey bu: Daha yeni nereye koyabiliriz Recep'i. Birkaç şey de buldum. Daha sonraki seriler için. Devam eder inşallah. Bir iki tane fikrim vardı. Onun içinden Afrika'yı seçmiştim. Şimdiki planım Uzak Doğu'ya yollamak Recep'i."

RECEP İVEDİK 7 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Recep İvedik 5 16 Şubat 2017'de, Recep İvedik 6 ise 8 Kasım 2019 tarihinde vizyona girmişti. Fakat Recep İvedik 7 'nin çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz senelerde Şahan Gökbakar filmin uzakdoğuda geçeceğini belirtmişti. Fakat Recep İvedik 7'nin henüz çıkacağı tarih belli olmadı. Tahminler arasında Temmuz 2021 olarak düşünülüyordu. Fakat pandemiden dolayı erteleme olacağı tahmin edilmektedir.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NEYDİ?

Recep İvedik 6, Çamaşırhane Film imzalı, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı, Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Türk komedi filmi. Recep İvedik film serisinin altıncı filmidir.

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.