Recep İvedik 6 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Recep İvedik 6 konusu ne, oyuncuları kimler?

Bugün TV8'de TV'de İlk Kez yayınlanacak olan Recep İvedik 6 filmi ekranlara gelecek. Recep İvedik 6'yı heyecanla bekleyen izleyiciler filmin ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağını merak etti. Peki, Recep İvedik 6 ne zaman? Recep İvedik 6 hangi kanalda? Recep İvedik 6 oyuncu kadrosunda kimler var? Recep İvedik 6 konusu ne, nerede geçiyor?

Recep İvedik 6 ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Recep İvedik 6 TV'de ilk kez mi olacak? Recep İvedik 6 hangi kanalda başlayacak? Recep İvedik 6 oyuncuları kimler? Recep İvedik 6 konusu ne? Recep İvedik 6 nerede geçiyor?

RECEP İVEDİK 6 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Recep İvedik 6 bugün 18 Temmuz Pazar günü TV8'de akşam saat 21:00 'da ekranlara gelecek.

TV8 twitter hesabından yapılan paylaşım şu şekilde:

"TV'DE İLK!

Konya'da gerçekleşecek festival için yola çıkan Recep ve arkadaşı gerçeği fark ettiklerinde iş işten geçmiştir. "Recep İvedik 6" bu akşam 21.00'de TV8'de. "

Buna göre Recep İvedik 6 TV'de ilk olarak bu akşam TV8'de yayınlanacaktır.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU NE?

Recep İvedik 6, Çamaşırhane Film imzalı, Togan Gökbakar'ın yönettiği ve senaryosunu Şahan Gökbakar ile birlikte yazdığı, Başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Türk komedi filmi. Recep İvedik film serisinin altıncı filmidir.

Recep İvedik'in hayatı kendisine gelen bir davet ile bambaşka bir hal alır. Davet ile Recep İvedik, kuru fasulye festivaline çağrılmaktadır. Daveti memnuniyetle karşılayan Recep, arkadaşı Nurullah'ı da yanına alarak Konya'ya doğru yola koyulur. Daha yolculuğa başlar başlamaz türlü talihsizlikler yaşayan ikili, yolculuğun sonunda kendilerini Konya yerine Kenya'da bulur. Seyahat acentesinin hatası sonucu Kenya'ya gelen Recep ve Nurullah, Türkiye'ye geri dönmenin yolunu arar. Bilmedikleri bir coğrafyada bulunan Recep ile Nurullah, kendilerini birden iki düşman yerli kabilenin arasında bulur. Kendisine has yöntemlerle içinde bulunduğu vahşi dünyada ayakta kalmaya çalışan Recep'in başına bu süreçte birbirinden ilginç olaylar gelir.

Recep İvedik serisinin altıncısının yönetmenliğinde ve yapımcılığında yine Togan Gökbakar'ın ve senaryosunda Şahan Gökbakar'ın imzası var. Başrollerde ise Şahan Gökbakar, Nurullah Çelebi, Somer Karvan ve Furkan Bayraktar yer alıyor.

RECEP İVEDİK 6 OYUNCULARI KİMLER?

Şahan Gökbakar - Recep İvedik

Nurullah Çelebi - Nurullah Sağlam

Mbaye Dieng - Songa

Chidi Benjamin John - Nahu Sef

Kepsin Misodi Teke - Hunkutu Sef

Lorraine Kadye - Zouya

Somer Karvan - Tur rehberi Ersin