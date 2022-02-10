Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik ne zaman çekildi, konusu nedir?

Recep İvedik'in devamı niteliğindeki olan 2017 yapımı komedi türündeki filmin başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi, nerede çekiliyor sizler için araştırdık. Recep İvedik 5 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 5 konusu hangi ülkede yer alıyor? Recep İvedik 5 Kenya'da mı çekildi Türkiye'de mi?

RECEP İVEDİK 5 NEREDE ÇEKİLDİ?

İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.

RECEP İVEDİK 5 KONUSU NE?

Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.

RECEP İVEDİK 5 OYUNCULARI KİMLER?

Recep İvedik 5 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut, ve İbrahim Emin Ege yer alıyor.

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