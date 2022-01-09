Recep İvedik 5 nerede çekildi, hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik ne zaman çekildi, konusu nedir?
Recep İvedik serisinin son filmi Recep İvedik 5 bugün ekranlara gelecek. Recep, bir söfor tanidiginin vefati üzerine, taziyeye gide rve O'nun son aldigi isi yerine getirmek için gönüllü olur. Bunun ardından izleyiciler Recep İvedik 5 nerede çekildi? Recep İvedik 5 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 5 hangi ülkede çekilmiştir merak etti. Peki, Recep İvedik 5 nerede çekildi sizler için kısaca cevaplayalım.
Recep İvedik'in devamı niteliğindeki olan 2017 yapımı komedi türündeki filmin başrollerinde Şahan Gökbakar ve Nurullah Çelebi'nin yer aldığı Recep İvedik 5 filmi nerede çekildi, nerede çekiliyor sizler için araştırdık. Recep İvedik 5 hangi ülkede geçiyor? Recep İvedik 5 konusu hangi ülkede yer alıyor? Recep İvedik 5 Kenya'da mı çekildi Türkiye'de mi?
İstanbul, Antalya ve Üsküp'te çekilen filmin yapımcılığını Çamaşırhane Film yapmaktadır.
Recep İvedik'in mahalleden tanıdığı şoför İsmet ölür. İvedik, taziyeye gittiğinde İsmet'in son görevini üstlenmeye karar verir. Millî sporculardan oluşan ekibi Üsküp'e götürür. Ancak sporcular rahatsızlanınca ülkesi adına yarışmak durumunda kalır.
Recep İvedik 5 filminin başrollerinde Şahan Gökbakar, Orkan Varan, Deniz Ceylan, Hüseyin Baycur, Murat Bölücek, Zeynep Demirtaş, Kübra Yıldız, Ümit Özkurt, Murat Yılancı, Sahabettin Karabulut, ve İbrahim Emin Ege yer alıyor.
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