Recep İvedik 5 hangi kanalda? TVde bugün hangi diziler var 2022? 10 Şubat bu akşam perşembe dizileri ve filmleri
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10 Şubat 2021 Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Recep İvedik 5 hangi kanalda ve TVde bugün hangi diziler var 2022 sorularına yanıt aranıyor. Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı?
Recep İvedik 5 hangi kanalda, TVde bugün hangi diziler var 2022 sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 10 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 10 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 10 Şubat Perşembe ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Şubat Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme 15:00
- Senin Hayatın 18:10
- Show Ana Haber 18:45
- Oğlum 20:00
- Güldür Güldür Show 22:30
- Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane 14:00
- Esra Erol'da 16:20
- ATV Ana Haber 19:00
- Bir Zamanlar Çukurova 20:00
- Yaprak Dökümü 11:00
- Gelinim Mutfakta 13:00
- Arka Sokaklar 16:00
- Kanal D Ana Haber 19:00
- Camdaki Kız 20:00
- Fulya ile Umudun Olsun 16:45
- Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber 19:00
- Mahkum 20:00
- Aşk Mantık İntikam 23:45
- Gerçeğin Peşinde 13:00
- Söz 16:00
- Star Haber 18:30
- Bir Baba Hindu 20:00
- Kaderimin Oyunu 22:30
- Survivor Panorama 13:30
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz 16:00
- Survivor All Star 2022 19:15
- Recep İvedik 5 20:00
- Kırmızı Oda 22:30
- Beni Böyle Sev 13:15
- Seksenler 16:30
- Ana Haber 19:00
- İddiaların Aksine 19:55
- Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 20:00
Sevilen Türk filmi Recep İvedik 5, bu akşam TV8'de yayınlanacak.