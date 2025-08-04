Recep İvedik 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 4 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Recep İvedik 4'ü izlemeyi planlayanlar için, filmin içeriği ve oyuncu kadrosu oldukça ilgi çekici. Peki, bu eğlenceli macerada izleyicileri neler bekliyor? Filmin konusu nedir, kimler rol alıyor ve genel hatlarıyla ne anlatılıyor? Tüm bu sorulara yanıt veriyor, Recep İvedik 4 hakkında bilmeniz gerekenleri sizler için derliyoruz.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ KONUSU

Recep İvedik, yaşadığı mahalledeki çocuklardan oluşan bir futbol takımına gönüllü olarak antrenörlük yapmaktadır. Antrenmanlar için, çocukluğundan beri top oynadığı, mahallenin tek boş arsasını kullanırlar. Ancak bir gün, bu değerli arsanın bir müteahhide satıldığını öğrenir. Mahalle için büyük önem taşıyan bu alanı kaybetmek istemeyen Recep, arsayı kendi imkânlarıyla satın almaya karar verir.

Çeşitli yöntemlerle para bulmaya çalışır; kahvehanedeki mahalle sakinlerinden bağış toplar, bankadan ihtiyaç kredisi çekmeye çalışır, hatta organlarını satmayı bile düşünür. Ancak tüm çabaları yetersiz kalınca, çözüm olarak büyük ödüllü bir yarışmaya katılmayı planlar. Böylece kendini Maldivler'de, hem zorlu hem de kahkahalarla dolu bir serüvenin tam ortasında bulur.

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Şahan Gökbakar : Recep İvedik

• Ali İhsan Varol

• İrfan Kangı : İrfan Bey (Issız ada sunucusu)

• Cem Korkmaz : Halil İbrahim

• Barış Bulut : Taylan

• Ece İncebay : Aslıhan

• Ekrem Aral Tuna : Arif

• Aziz Karakaya : Apaçi Serkan

• Berna Üçkaleler : Simge

• Serkan Sağdıç : Burak

• Caner Tanrıverdi : Cenk

• Gülşah Yanaş : Gaye

• Halil İbrahim Yılmaz : Necati

RECEP İVEDİK 4 FİLMİ NE ZAMAN, NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 4'ün çekimleri Maldivler'de yer alan Fun ve Robinson adalarında gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık 20 gün süren çekimlerde film, doğanın büyüleyici güzellikleriyle harmanlanmıştır. Filmde izleyicilerin karşısına çıkan ada, deniz ve plaj sahneleri tamamen Maldivler'in eşsiz manzarasına aittir.