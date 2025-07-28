Recep İvedik 3 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Recep İvedik 3 filmi ne zaman, nerede çekildi?

Televizyonda yayınlandığı her seferinde büyük ilgi gören Recep İvedik 3, hayatındaki büyük bir kaybın ardından bunalıma giren Recep'in, mahalleye taşınan bir çocukluk arkadaşı sayesinde hayata yeniden tutunma çabasını anlatıyor. Duygusal derinliği komedi unsurlarıyla harmanlayan yapım, seyircilere unutulmaz sahneler sunuyor. Filmin başrollerinde Şahan Gökbakar yer alırken, ona Zeynep Çamcı gibi yetenekli oyuncular eşlik ediyor. Yapım, 2010 yılında Türkiye'de çeşitli şehirlerde çekilmiştir.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Recep, çok sevdiği babaannesinin vefatı sonrası büyük bir psikolojik çöküntü yaşamaktadır. Her gece tekrar tekrar gördüğü kabuslar, onun ruh halini daha da kötüleştirir. Bu sıkıntılardan kurtulmak için mahallenin teyzelerinden yardım ister, bakkal Salih'e danışır, psikologlara gider hatta cinci hocaları bile dener. Ancak hiçbir yöntem Recep'in ruhundaki sıkıntıyı gideremez. Tam bu sırada hayatına Zeynep adında bir akrabası girer. Başlangıçta sürekli tartışan ikili zamanla birbirlerine alışır ve birlikte eğlenceli ve bol kahkahalı maceralara atılırlar.

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

• Şahan Gökbakar – Recep İvedik

• Zeynep Çamcı – Zeynep

• Sevim Yatlılar – Nezahat

• Mehmet Yumurtacı – Bakkal Salih

• Volkan Cal – Muhabir

• Murat Mahmutyazıcıoğlu – Mahmut

• Oktay Dener – Ak Sakallı Dede

• Vahdet Çakar – Karate Hocası

• Mehmet Önder – Tiyatro Oyuncusu

• Dilara Yüzer – Maria

• Aslı Nişancı – Katrin

• Turgut Tunçalp – Paintball Hakemi

• Çağatay Ulusoy – Dansçı

• Başar Doğusoy – Karateci

• Bekir Tosun – Psikolog

• Burak Haktanır – Osman (Korsan CD Satıcısı)

RECEP İVEDİK 3 FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Recep İvedik 3, Türkiye'de 12 Şubat 2010 tarihinde vizyona girmiştir. Film, İstanbul'un farklı bölgelerinde çekilmiştir. Özellikle Recep'in yaşadığı mahalle olarak filmde gösterilen alan Güngören semti olmuştur. Serinin bu üçüncü filminde, tıpkı ikinci filmde olduğu gibi, İstanbul'un çeşitli doğal mekanları çekim platosu olarak değerlendirilmiştir.