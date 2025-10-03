Haberler

Recep Bülbülses neden öldü?

Recep Bülbülses neden öldü?
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Recep Bülbülses, dün gece yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Uzun süredir nefes darlığı şikayetleri bulunan ve astım hastası olan sanatçı, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. 60 yaşındaki usta oyuncunun vefat haberi, sinema camiasında derin bir üzüntüye yol açtı. Peki, Recep Bülbülses neden öldü?

Sanat dünyasında iz bırakan Recep Bülbülses, solunum yetmezliği nedeniyle 60 yaşında hayata veda etti. Ablası Selma Özet, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada cenazenin yarın İstanbul'da kaldırılacağını duyurdu. Usta sanatçı için Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek, daha sonra Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ONUR AKAY'DAN RECEP BÜLBÜLSES PAYLAŞIMI

Sanat camiasının tanınan ismi Onur Akay, Yeşilçam'ın emektar oyuncularından Recep Bülbülses'in vefatını duyurdu. Akay, açıklamasında; "Bir dönem maddi zorluklarıyla gündeme gelen ve kısa süre önce 'Ölmek İstemiyorum' diyerek herkesi duygulandıran Recep Bülbülses'in rahatsızlığı ilerlemişti. Dün gece yaşadığı nefes darlığı sebebiyle kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Onu ilk kez 1997 yılında Unkapanı'nda önüme atılıp 'beni ünlü yap' diye seslenişiyle tanımıştım. Mekânı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

RECEP BÜLBÜLSES'İN HAYATI

Sanat dünyasında iz bırakan Recep Bülbülses, 60'tan fazla Yeşilçam filminde rol alarak dönemin unutulmaz oyuncuları arasında yer aldı. Mardin'de doğan Bülbülses, hem sinema hem de müzik alanında üretken bir sanatçı olarak biliniyordu.

SİNEMA KARİYERİ

Oyunculuk serüvenine 1983 yılında çekilen Kardeşim Benim filmiyle adım atan Bülbülses, 1980'li yıllardan 2000'li yıllara kadar çok sayıda projede yer aldı. Özellikle yardımcı rollerdeki performanslarıyla dikkat çekti ve Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden biri oldu.

MÜZİK ÇALIŞMALARI

Oyunculuğun yanı sıra müzik dünyasında da varlık gösteren Bülbülses, İstanbul Unkapanı'nda albüm çalışmaları yaptı. Ayrıca sahnelerde ve barlarda seslendirdiği şarkılarla sevenleriyle buluştu.

Osman DEMİR
