Recep Baykal kimdir, bulundu mu?

Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Recep Baykal konusu ele alınıyor. Tekirdağ Malkara'da kaybolan Recep Baykal hakkında Recep Baykal bulundu mu, kimdir? sorularının yanıtları aranıyor.

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Bu kapsamda merak edilen konulardan biri de Recep Baykal oldu.

RECEP BAYKAL BULUNDU MU?

48 yaşında olan Recep Baykal, Tekirdağ Malkara'da 2017 yılında kayboldu. Müge Anlı'nın programına katılan aile Recep Baykal'a ulaşmak istiyor.