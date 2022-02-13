Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2022? Bu yıl Receb ayının 13 14 15 günleri ve geceleri hangi tarihe denk geliyor? Eyyamı Biyd orucu ne zaman?

Mübarek 3 aylarda tutulması teşvik edilen oruçlardan birisi Eyyâm-ı biyd oruçlarıdır. Eyyâm-ı biyd Hicri aylarında 13. 14. ve 15. günlerine denilmektedir. Peki 2022 yılı içerisinde Recep ayında Eyyâm-ı biyd oruç günleri hangi güne denk geliyor? Tarihleri belli mi? Recep ayı Eyyâm-ı Biyd oruçları (13-14-15 oruçları) ne zaman? 2022 Recep ayı 13. 14. 15. günleri hangi güne denk geliyor? Recep ayının 13. 14. 15. günü ne zaman 2022? Bu yıl Receb ayının 13-14-15 günleri hangi tarihe denk geliyor? Eyyamı Biyd oruçları ne zaman? Cevaplar haberimizde.

RECEP AYININ 13-14-15. GÜNLERİ NE ZAMANDIR?

2022 yılı için Recep ayının 13. 14. ve 15. günleri sırasıyla 14-15-16 Şubat tarihlerine denk gelmektedir. Şimdi günleri ve geceleri yazalım:

Recep ayının 13. 14. 15. günleri tarihleri:

Recep ayının 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

Recep ayının 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

Recep ayının 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

Recep ayının 13. 14. 15. geceleri tarihleri:

Recep ayının 13. gecesi : 13 Şubat'ı 14 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının 14. gecesi : 14 Şubat'ı 15 Şubat'a bağlayan gece

Recep ayının 15. gecesi : 15 Şubat'ı 16 Şubat'a bağlayan gece

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Eyyâm-ı Biyd günleri Hicri ayların 13. 14. ve 15. günlerine denir. Haliyle Recep ayının Eyyâm-ı Biyd günleri bu sene 14 Şubat, 15 Şubat ve 16 Şubat tarihlerine denk geliyor. Yani yarından itibaren Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 13. 14. ve 15. günler sayılmaktadır. Bu günlerde oruç tutmak oldukça faziletlidir.

Recebi Şerif ayındaki Eyyâm-ı Biyd günlerinin 2022 yılı tarihleri şu şekilde:

Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

NOT = Receb ayı 13-14-15 oruçlarının ilkine bu gece kalkılacaktır. 13 Şubatı 14 Şubata bağlayan gece Recebin 13. gecesidir. Haliyle ilk oruç yarın tutulacak. İlk sahura ise bu gece kalkılacaktır. Allah (c.c.) kabul eylesin...

RECEB-İ ŞERİF EYYÂM-I BİYD ORUCU HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER VE FAZİLETİ

Ali (Radıyallahu Anh) şöyle buyurmuştur: "Receb'in 13. gününün orucu üç bin sene oruç gibidir. 14. gününün orucu on bin sene gibidir. 15. gün ise on üç bin seneye denktir."

(Kaynak : İbnü Şahin, es-Süyûti)

Enes (Radıyallahu Anh) 'dan merfuan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Herhangi bir aydan 13, 14 ve 15. günler olan, eyyam-ı biydı oruçlu geçirene, Allah-u Te'ala, 1. gününde 10 bin sene, 2. gününde 100 bin sene, 3. gününde ise 300 bin senelik ecir verir."

(Kaynak : Ebu'l-Kasım el-Hüseyn, el-Emâlî, es-Süyûti)

EYYÂM-I BİYD (AYDINLIK GÜNLER) ORUCU NE ZAMANDIR VE ÖNEMİ NEDİR?

Eyyâm-ı biyd (aydınlık günler) ayın en parlak olduğu hicrî ayların 13, 14 ve 15. geceleridir (Buhârî, Savm, 60). Ay bu gecelerde tam olarak göründüğü ve geceleri her zamankinden daha çok aydınlattığı için bu isim verilmiştir. Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), her ayın bu günlerinde oruç tutmayı tavsiye etmiş (Ebû Dâvûd, Savm, 69; Tirmizî, Savm, 54) ve o günlerde oruç tutmanın senenin tüm günlerini oruçlu geçirmek gibi olduğunu belirtmiştir (İbn Mâce, Sıyâm, 29).

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