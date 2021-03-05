Recep ayı tesbihleri nelerdir? Recep ayı zikirleri nelerdir?
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Recep ayı tesbihleri nelerdir? Recep ayı zikirleri nelerdir?

05.03.2021 17:02 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:05
Recep ayı tesbihleri nelerdir? Recep ayı zikirleri nelerdir?

Mübarek üç ayların birincisi Recep ayında zikir çekmek çok sevaptır. Mübarek Receb-i Şerif ayında her gün yüz kere çekilecek zikirler mevcuttur. Peki, Recep ayı tesbihleri nelerdir? Recep ayı zikirleri nelerdir?

Alimler Recep ayında zikir çekmeyi tavsiye etmişlerdir. Bu zikirlerin başında da 100'er kere çekilecek 3 farklı zikir vardır. Şimdi sizlere bunu paylaşalım. İşte Recep ayı tesbihleri ve zikirleri...

RECEP AYIN ZİKİRLERİ

"Her kim Receb-i Şerifin ilk onunun her günü yüz kere:

[Sübhanelhayyilgayyûm]

'Hayy ve Kayyûm (gerçekte tek diri ve her şeyin yegâne yöneticisi) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

İkinci onun her günü yüz kere:

[Sübhanellahilehadissamed]

'Ahad ve Samed (tek ve ulu) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!'

Üçüncü onun her gününde de yüz kere:

[Sübhanellahrrauf]

'Raûf (yaratıklarını çokça esirgeyici) olan Allah-u Te'ala'yı tesbih ederim!' derse, ona verilecek sevabı hiçbir vasfedici tarif edemez."

RECEP AYI TESBİHLERİ

Recep Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-Hayyi'l-Kayyûm.

Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa'bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa: Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:

"Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa'bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur'ân."

Ardından yüz defa: Sübhânallâhi'l-Ğafûri'r-Rahîm.

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