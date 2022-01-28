Recep ayı orucu ne zaman tutulacak 2022? Recep ayının ilk gün orucu hangi gündür? Recebi Şerif ayının tüm oruçları ve günleri!

3 ayların ilki olan Recebi Şerif ayında oruç tutmak oldukça sevaptır ve alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Birçok fazileti ve sevabı bulunan Recep ayı oruçları hangi gün tutulur sizler için araştırdık. Peki, Recep ayı orucu ne zaman tutulacak 2022? Recep ayının ilk gün orucu hangi gündür? İşte bilgiler...

2022 RECEP AYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

2 Şubat 2022 Çarşamba Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

RECEP AYINDA TUTULACAK ORUÇLAR NELERDİR?

Recep ayında tutulması tavsiye edilen ilk 3 gün oruç 2 Şubat, 3 Şubat ve 4 Şubat tarihlerindedir. Bu nafile oruçlardan en önemli olanı Recebin ilk gün orucudur. Recep ayının ilk gün orucu 2 Şubat Çarşamba günü tutulmaktadır. Yani sahura 1 Şubat Salıyı 2 Şubat Çarşambaya bağlayan gece kalkılacaktır. Şimdi ilk 3 gün oruç tarihlerini yazalım.

- Receb ayı 1. gün oruç tarihi : 2 Şubat Çarşamba

2 Şubat Çarşamba - Receb ayı 2. gün oruç tarihi : 3 Şubat Perşembe

3 Şubat Perşembe - Receb ayı 3. gün oruç tarihi : 4 Şubat Cuma (Regaip Kandili orucu)

Buna ek olarak 4 Şubat Cuma günü de Regaip Kandili'dir. Yani Recep ayının ilk 3 gün orucunu tutunca otomatikman Regaip Kandili orucunu da tutmuş oluyoruz. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

Bunlara ek olarak hicri ayların 13. 14. 15. günleri de Eyyâm-ı Biyd oruçları tutulmaktadır. Recep ayındaki Eyyâm-ı Biyd oruç günleri şu şekilde:

- Recep ayı 13. günü : 14 Şubat 2022 Pazartesi

14 Şubat 2022 Pazartesi - Recep ayı 14. günü : 15 Şubat 2022 Salı

15 Şubat 2022 Salı - Recep ayı 15. günü : 16 Şubat 2022 Çarşamba

RECEP AYI İLK GÜNLERİ ORUÇ HAKKINDAKİ HADİSİ ŞERİFLER

- İbni Abbas (Radıyallabu Anhüme) 'nın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

" Receb'in ilk gününün orucu 3 senenin günahlarının keffaretidir. 2. günün orucu 2 senenin, 3. günün orucu ise 1 senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır. " buyurmuştur. (Kaynak : Ebu Muhammed el-Hallal, Fezailü Şehri Receb)

- Bir Hadisi Şerif'te şöyle varid olmuştur: " Receb'in ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar (500 senelik mesafe) uzaklaşır. " Kaynak : (es-Safuri,Nüzhetü'l-mecalis)

- Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: " Receb'in ilk günü oruç tutandan, Allah iki senelik günahlarını sildirir. " (Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

3 AYLAR ORUCU NEDİR?

Hz. Peygamber bu ayda bol bol nafile oruç tutardı. İbn Abbas der ki; "Efendimiz, Recep ayında o kadar çok oruç tutardı ki hiç iftar etmeyecek sanırdık. Bazen de Recep ayında oruca o kadar ara verirdi ki hiç tutmayacak sanırdık." Peygamberimiz, bu ayda sık sık oruç tutarak nafile oruca teşvik ederdi. Bazen de tutmayarak bu ayın Ramazan orucuna benzetilmesine engel olurdu. Fakat üç aylar içinde Recep Ayı'nda tutulacak oruç son derece kıymetlidir. Recep Ayı'nın ilk gününde tutulacak oruç için şöyle bir hadis mevcuttur; Receb-i Şerîf'in birinci gününde oruç tutmak üç senelik, ikinci günü oruçlu olmak iki senelik ve yine üçüncü günü oruçlu bulunmak bir senelik küçük günahlara kefaret olur. Bunlardan sonra her günü bir aylık küçük günahların af ve mağfiretine vesile olur.

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