Recep ayı oruç niyeti nasıl getirilir? Recep ayı oruç niyeti nasıl yapılır? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir?

Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Müslümanlar için oldukça önemli yeri olan Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan 3 aylar başlıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarını içeren ve Regaip ve Berat kandillerini içerisinde barındıran bu önemli aylarda Recep ayı oruç niyeti nasıl yapılır? Üç aylar orucuna nasıl niyet edilir? Recep ayı oruç niyeti nasıl getirilir?İşte detaylar haberimizde...

RECEP AYI ORUÇ NİYETİ NASIL GETİRİLİR?

Üç aylarda nafile oruç tutmak tavsiye edilen ibadetler arasında yer alıyor. Üç aylar orucuna nafile oruca nasıl niyet ediliyorsa aynı şekilde niyet etmek yeterli olacaktır.

Niyet ettim Allah (c.c.) rızası için nafile oruç tutmaya.

ÜÇ AYLARDA HANGİ GÜNLER ORUÇ TUTULUR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, üç aylarda oruç tutma konusunda bazı bilgiler verdi. İşte o bilgiler;

"Halk arasında üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Nitekim Hz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259). Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185).

Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir."

ÜÇ AYLAR DUASI NEDİR?

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz.Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.

RECEP AYI İBADETİ VE NAMAZI NEDİR?

Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

Selman-ı Farisi(ra)dan rivayet ediliyor ki:

Receb-i Şerif'in hilali girdiğinde Efendimiz (sav) bana hitaben buyurdular ki:

-'Ey selman! Her kim ki Receb ayında her rekatta BİR FATİHA, ÜÇ İHLAS ve ÜÇ de KAFİRUN SURESİ'ni okuyarak otuz rekat namaz kılarsa Allhü teala (cc) hazretleri o kimsenin günahlarını af ve mağfiret eder. Ona senenin tamamını oruç tutmuş sevabı verir. Gelecek seneye kadar namaz kılanlardan yazılır. Her gün onun için bedir şehitlerinden bir şehidin ameli kadar ameli yükselir.'

Receb ayının ilk günü girince Allah rızası için iki rekat nafile namaz kılınır. Sonra samimiyetle günahlara tövbe edilir. 111 defa "Allahümme salli ala Muhammed" diye Peygamber Efendimize salat-ü selam getirilir. 1660 defa "ya Allah" diye tesbih çekilir.

Üç aylar boyunca her gün 1100 kere la ilahe illallah, 100 kere de Muhammedürresulullah diye bu tesbihe devam edilir. Üç ayların sonunda ise 90 bin kelime-i tevhid çekilecektir.

1100 defa la ilahe illallah

100 defa Muhammedürresulullah

100 defa ya Allah

111 defa Allahümme salli ala Muhammed

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