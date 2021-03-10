Recep ayı 27. günü ve gecesi ne zaman? Miraç Kandili günü ve gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor?

Mübarek 3 ayların ilki Recep ayında iki kandil bulunmaktadır. Önümüzdeki gün ikinci kandil olan Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz. Peki, Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili günü ve gecesi hangi gün? Recep ayının 27. gecesi ve günü ne zaman? Tüm detaylar haberimizde.

Recep ayının yirmi yedinci günü ve gecesi merak ediliyor. Peki Recep ayı 27. gecesi ne zaman? Recep ayı 27. günü hangi güne denk geliyor? Bugün Recep ayının kaçıncı günü ve kaçıncı gecesi? Geceler önce mi geliyor? Miraç kandili günü ve gecesi ne zaman?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba günü akşam namazı ile başlayacaktır. Yani Miraç Kandili 10 Mart Çarşamba 2021 günüdür. Miraç Gecesi, Receb ayının 27. gecesidir. 10 Mart Çarşamba akşam namazı ile birlikte Miraç Kandili gecesi başlamış olacaktır. Dinimizde geceler önce geldiği için Miraç Gecesi önce, Miraç Günü sonra idrak edilecektir.

Miraç Kandili gecesi ne zaman : 10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

Miraç Kandili gündüzü ne zaman : 11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

MİRAÇ KANDİLİ GECESİ NE ZAMAN?

10 Mart Çarşamba akşam namazından 11 Mart Perşembe imsak vaktine kadar olan süre Miraç gecesidir.

MİRAÇ KANDİLİ GÜNÜ NE ZAMAN?

11 Mart Perşembe sabah namazından 11 Mart Perşembe akşam namazına kadar olan vakit Miraç günü oluyor.

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

18 Şubat 2021 Perşembe Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

10 Mart 2021 Çarşamba Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

27 Mart 2021 Cumartesi Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

8 Mayıs 2021 Cumartesi Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR? MİRAÇ KANDİLİ ÖNEMİ

Allah'ın emriyle Peygamber Efendimiz (sas)'in rûhen ve bedenen, Cebrail ile birlikte Mekke'deki Mescid–i Haram'dan, Kudüs'teki Mescid–i Aksa'ya kadar yaptığı yolculuğa – buna İsra denilir–, oradan da bir mi'râcla yedi kat göklere yükselip Sidretü'l–Müntehâ'ya ulaşmasına denir. Burada Cebrail'i bırakıp Allah'ın huzuruna çıkmıştır.

Peygamberliğin 12. yılında, hicretten on sekiz ay önce, üç ayların ilki olan Recep ayının 27. gecesinde gerçekleşmiştir. Kadir gecesi de Ramazan'ın 27. gecesi olması ile iki kutsal gün arasında derin bir bağ vardır.

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Bu gece Peygamber Efendimiz ve ümmetine "namaz" hediye edildi. Böylelikle 5 vakit namaz farz kılındı. Miraç gecesini namaz kılarak geçirmek büyük sevaptır. Mirac Kandiline özel yapıalcak ibadetler yok ancak bugün bol dua ve namazla geçirilmesi önemlidir. Ayrıca oruç tutmak da yapılabilecek ibadetler arasındadır.

Peygamberimize (s.a.v) "Peygamberlerden hiçbiri Sen'den evvel, ümmetlerden hiçbiri de Sen'in ümmetinden evvel cennete girmeyecektir!" müjdesi verilmiştir. (Râzî, XXVIII, 248).