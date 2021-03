Recebim - Hey Gidi Hey sözleri nelerdir? Hey Gidi Hey karadeniz oyun havası şarkı sözleri!

En beğenilen Karadeniz parçalarından olan Recebim - Hey Gidi Hey sözleri merak ediliyor. Peki Recebim - Hey Gidi Hey sözleri nelerdir? Her Gidi Hey hangi yöreye aittir? Hey Gidi Hey şarkı sözleri haberimizde.

Recebim - Hey Gidi Hey sözleri haberimizde...

RECEBİM - HEY GİDİ HEY SÖZLERİ

Hey gidi hey, hey gidi hey

Karadenizde dogdum

Büyüdüm adam oldum

Yeri geldi bağurdum, yeri geldi mum oldum

Hayat felsefesini gurbet ellerden aldum

Gırtlağa kadar doldum, yeter artik patladum

---

Karadenizde doğdum

Büyüdüm adam oldum

Yeri geldi bağurdum, yeri geldi mum oldum

Hayat felsefesini gurbet ellerden aldum

Gırtlağa kadar doldum yeter artik patladum

---

Mutluyum huzurum var

Çok iyi durumum var

Gururla tasuduğum şerefim, onurum var

Deli doliyim, ama benum de bi kalbum var

En azindan bir adum, bi de itibarum var

---

Ehehe he ehe ehhhe hee

Oho ho ho ohhohhoo

Ehehe he ehe ehhhe hee

Oho ho ho ohhohhoo

Ho ho hoo

---

Hey gidi hey, hey gidi hey

Benum için arkamdan neler neler dediler

Giyabumda konusup yerden yere vurdiler

Yok o bitti dediler

Adam olmaz dediler

Dedukleri olmadi malesef yanildiler

---

Benum için arkamdan neler neler dediler

Giyabumda konusup, yerden yere vurdiler

Yok o bitti dediler

Adam olmaz dediler

Dedukleri olmadi malesef yanildiler

---

Mutluyum huzurum var

Çok iyi durumum var

Gururla tasuduğum şerefim, onurum var

Deli doliyim, ama benum da bi kalbum var

En azindan bi adum, bi de itibarum var

---

Ehe he he he ehe hehee

Oho hooho ohhohhoo

Ehe he he he ehe hehee

Oho hooho ohhohhoo

Ho ho ho

---

Hey gidi hey, hey gidi hey

Karadenizde dogdum

Büyüdüm adam oldum

Yeri geldi bagurdum yeri geldi mum oldum

Hayat felsefesini gurbet ellerden aldum

Gırtlağa kadar doldum yeter artik patladum

---

Benum için arkamdan neler neler dediler

Giyabumda konusup, yerden yere vurdiler

Yok o bitti dediler

Adam olmaz dediler

Dedukleri olmadi malesef yanildiler

---

Mutluyum huzurum var

Çok iyi durumum var

Gururla tasuduğum şerefim, onurum var

Deli doliyim ama benum da bi kalbum var

En azindan bi adum bi de itibarum var

---

Ehe he he he ehe hehee

Oho hooho ohhohhoo

Ehe he he he ehe hehee

Oho hooho ohhohhoo

Ho ho hoo