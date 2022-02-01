Receb ayı ilk gün orucu ne zaman 2022? Recep ayı ilk gün orucu bugün mü yarın mı? Çarşamba mı Perşembe mi? Hangi gün tutulur? Recebin ilk 3 gün orucu!

Recebi Şerif ayının ilk gün orucu, ilk 3 gün orucu hangi günlerdir? Recebin ilk gün oruçları ne zamandır? Recep ayının ilk gün orucu hangi gün tutulacaktır? Bugün mü yarın mı?

RECEP AYININ İLK GÜNÜ VE İLK GECESİ NE ZAMAN 2022?

2022 yılındaki Recep ayı 2 Şubat 2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Mübarek 3 aylar Recep ayı ile başladığı için 3 aylar 2 Şubat tarihinde başlamış olacaktır.

Recep ayının 1. günü : 2 Şubat 2022 Çarşamba

Recep ayının 1. gecesi : 1 Şubat'ı 2 Şubat'a bağlayan gece

RECEB AYININ İLK GÜN ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?

Receb ayının ilk günü yarın yani 2 Şubat Çarşamba günüdür. Haliyle ilk gün orucu yarın tutulacaktır. Oruç için sahura ise bu gece kalkılacaktır. Recebin ilk gecesi bugün 1 Şubatı 2 Şubata bağlayan gecedir. İlk günü ise yarın 2 Şubat Çarşamba günüdür.

Receb ayının ilk gününün orucu yarın (2 Şubat 2022 Çarşamba) tutulacaktır. Oruç tutmak isteyenler bugün sahura kalkabilir. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin. Amin...

Recep ayının ilk 3 gün orucu ne zaman tutulur tarihlerini yazalım.

Receb ayı ilk gün orucu : 2 Şubat Çarşamba

2 Şubat Çarşamba Receb ayı 2. gün orucu : 3 Şubat Perşembe

3 Şubat Perşembe Receb ayı 3. gün orucu : 4 Şubat Cuma (Regaip kandil günü orucu)

RECEP AYI İLK GÜNLERİ ORUÇ HAKKINDAKİ HADİSİ ŞERİFLER

- İbni Abbas (Radıyallabu Anhüme) 'nın rivayet ettiği bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Receb'in ilk gününün orucu 3 senenin günahlarının keffaretidir. 2. günün orucu 2 senenin, 3. günün orucu ise 1 senenin keffaretidir. Sonra her gün bir aylık bağışlanmadır." buyurmuştur. (Kaynak : Ebu Muhammed el-Hallal, Fezailü Şehri Receb)

- Bir Hadisi Şerif'te şöyle varid olmuştur: "Receb'in ilk gününü oruçla geçiren kimseden, cehennem gökle yer arası kadar (500 senelik mesafe) uzaklaşır." Kaynak : (es-Safuri,Nüzhetü'l-mecalis)

- Enes ibni Malik (Radıyallahu Anh)'dan rivayet edilen bir hadisi şerifte Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur: "Receb'in ilk günü oruç tutandan, Allah iki senelik günahlarını sildirir." (Kaynak : Abdülkadir el-Geylani, el-Ğunye)

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