Rebuilding Paradise Filmi Rebuilding Paradise filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rebuilding Paradise filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

85 kişinin ölümüne, yüzlerce evin kül olmasına yol açan Paradise, Kaliforniya'daki orman yangını sonrası yaşananların ele alındığı belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını usta isim Ron Howard üstleniyor. Yönetmen: Ron Howard Senaryo: Ron Howard Filmin Türü: Belgesel Orijinal Adı: Rebuilding Paradise Yapımcı Firma: Imagine Entertainment Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Filmin Süresi: 95 dk. Dağıtıcı Firma: National Geographic Documentary Films Vizyon Tarihi: 01.01.2070 Rebuilding Paradise Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın. Kaynak: InterSinema.com