Rebuilding Paradise Filmi
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Rebuilding Paradise Filmi

Rebuilding Paradise filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Rebuilding Paradise filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Rebuilding Paradise Filmi
30.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:58

85 kişinin ölümüne, yüzlerce evin kül olmasına yol açan Paradise, Kaliforniya'daki orman yangını sonrası yaşananların ele alındığı belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını usta isim Ron Howard üstleniyor.

Yönetmen: Ron Howard

Senaryo: Ron Howard

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Rebuilding Paradise

Yapımcı Firma: Imagine Entertainment

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 95 dk.

Dağıtıcı Firma: National Geographic Documentary Films

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

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Kaynak: InterSinema.com

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