Rebuilding Paradise Filmi
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30.06.2020 10:54 | Son Güncelleme: 30.06.2020 10:58
85 kişinin ölümüne, yüzlerce evin kül olmasına yol açan Paradise, Kaliforniya'daki orman yangını sonrası yaşananların ele alındığı belgeselin yönetmenliğini ve yapımcılığını usta isim Ron Howard üstleniyor.
Yönetmen: Ron Howard
Senaryo: Ron Howard
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Rebuilding Paradise
Yapımcı Firma: Imagine Entertainment
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 95 dk.
Dağıtıcı Firma: National Geographic Documentary Films
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com