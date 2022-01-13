Reaya ne demek? Reaya anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Reaya, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Reaya ne demek? Reaya anlamı ne? İşte, Reaya kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Reaya kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Reaya anlamı ne? Reaya ne demek?
REAYA NE DEMEK?
Reaya:
1.
bir hükümdarın yönetimi altındaki halk.
2.
TARİH TERİMİ
Tanzimat'tan önce, Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman olmayan uyrukları.
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