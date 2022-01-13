Reaya ne demek? Reaya anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Reaya kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Reaya anlamı ne? Reaya ne demek?

REAYA NE DEMEK?

Reaya:

1. bir hükümdarın yönetimi altındaki halk. 2. TARİH TERİMİ Tanzimat'tan önce, Osmanlı İmparatorluğu'nun Müslüman olmayan uyrukları.

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