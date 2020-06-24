Real Madrid - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı ilk 11'leri neler? La Liga'da büyük maç Real Madrid - Mallorca!
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Real Madrid - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı ilk 11'leri neler? La Liga'da büyük maç Real Madrid - Mallorca!

La Liga'da iki kökılü eki büyük maç Real Madrid ve Mallorca karşı karşıya geliyor. Merak edilen maç ile ilgili detaylar haberimizde. Real Madrid - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı ilk 11'leri neler? La Liga'da büyük maç Real Madrid - Mallorca!

Real Madrid - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı ilk 11'leri neler? La Liga'da büyük maç Real Madrid - Mallorca!
24.06.2020 10:03 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:15

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geliyor. Ligde Real Madrid 65 puanla Barcelona ile liderliği paylaşıyor ve heyecan dorukta. Küme düşmeme mücadelesi veren Mallorca ise 26 puanda ve bu maç oldukça kritik. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Mallorca, 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Real Madrid'de Jovic, Vazquez ve Nacho sakatlıkları, Casemiro cezaları nedeniyle oynamıyorlar.

Mallorca'da ise Fabri, Sung-Yeung ve Koutris sakatlıkları nedeniyle forma bulamayacaklar.

REAL MADRİD VE MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Tarih 24 Haziran Çarşamba

Saat 23:00

TV & İnternet Yayını: SPORT SMART

REAL MADRİD VE MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ NELER?

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Hazard

Mallorca: Reina, Pozo, Valjent, Sedlar, Gamez, Baba, Campos, Sevilla, Kubo, Hernandez, Budimir

Real Madrid - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı ilk 11'leri neler? La Liga'da büyük maç Real Madrid - Mallorca!
REAL MADRİD VE MALLORCA
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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