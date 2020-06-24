Real Madrid - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı ilk 11'leri neler? La Liga'da büyük maç Real Madrid - Mallorca! La Liga'da iki kökılü eki büyük maç Real Madrid ve Mallorca karşı karşıya geliyor. Merak edilen maç ile ilgili detaylar haberimizde. Real Madrid - Mallorca maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Real Madrid - Mallorca maçı ilk 11'leri neler? La Liga'da büyük maç Real Madrid - Mallorca!

La Liga'nın 31. haftasında Real Madrid ile Mallorca karşı karşıya geliyor. Ligde Real Madrid 65 puanla Barcelona ile liderliği paylaşıyor ve heyecan dorukta. Küme düşmeme mücadelesi veren Mallorca ise 26 puanda ve bu maç oldukça kritik. İki takım arasında ilk yarıda oynanan maçı Mallorca, 1-0'lık skorla kazanmıştı. Real Madrid'de Jovic, Vazquez ve Nacho sakatlıkları, Casemiro cezaları nedeniyle oynamıyorlar. Mallorca'da ise Fabri, Sung-Yeung ve Koutris sakatlıkları nedeniyle forma bulamayacaklar. REAL MADRİD VE MALLORCA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA? Tarih 24 Haziran Çarşamba Saat 23:00 TV & İnternet Yayını: SPORT SMART REAL MADRİD VE MALLORCA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ NELER? Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Valverde, Modric, Rodrygo, Benzema, Hazard Mallorca: Reina, Pozo, Valjent, Sedlar, Gamez, Baba, Campos, Sevilla, Kubo, Hernandez, Budimir REAL MADRİD VE MALLORCA