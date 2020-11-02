Real Madrid - Inter maçı hangi gün? Saat kaçta? Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?
02.11.2020 17:36 | Son Güncelleme: 02.11.2020 17:41
Real Madrid ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Alfredo di Stéfano Stadyumu, Madrid'da oynanacak. Peki, Real Madrid - Inter maçı hangi gün? Saat kaçta? Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, Real Madrid - Inter maçı hangi gün? Saat kaçta? Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak? Muhtemel ilk 11'leri!
REAL MADRİD - INTER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Real Madrid ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, Bein Sports beIN Connect kanalında canlı yayınlanacak.
REAL MADRİD - INTER MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Inter Maçı 03 Kasım Salı günü oynanacak. Real Madrid-Inter Maçı 23:00'de başlayacak.