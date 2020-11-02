Real Madrid - Inter maçı hangi gün? Saat kaçta? Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Real Madrid ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Maçı Alfredo di Stéfano Stadyumu, Madrid'da oynanacak. Peki, Real Madrid - Inter maçı hangi gün? Saat kaçta? Real Madrid - Inter maçı hangi kanalda yayınlanacak?