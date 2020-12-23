Real Betis - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Real Betis - Cadiz maçı hangi kanalda?

23 Aralık'ta oynanacak olan, Real Betis - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Real Betis - Cadiz maçı hangi kanalda? Canlı izle!

23 Aralık'ta oynanacak olan, Real Betis - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Real Betis - Cadiz maçı hangi kanalda? İşte detaylar

Real Betis - Cadiz maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Real Betis ve Cadiz 24.12.2020 Perşembe günü İspanya La Liga karşılaşmasına çıkıyor. Maçı Spor Smart canlı yayınlıyor.

Real Betis Cadiz Hangi Tarihte?

Real Betis Cadiz Futbol karşılaşması tarihi 24.12.2020

Real Betis Cadiz Hangi Kanalda?

Real Betis - Cadiz maçını Spor Smart canlı olarak yayınlayacak

Real Betis Cadiz Maçı Hangi Gün?

Real Betis - Cadiz maçı Perşembe günü oynanacak

Real Betis Cadiz Saat Kaçta?

Real Betis - Cadiz Maçın başlama saati 00:00

Real Betis Zorlanıyor

Real Betis, son haftalarda galibiyet almakta zorlanıyor. La Liga'da oynadıkları son 5 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Manuel Pellegrini'nin ekibi, geçtiğimiz hafta Granada deplasmanından eli boş döndü. Rakibine 2-0 mağlup olan Real Betis, düşme hattının sadece 2 puan üzerinde. Bu hafta iç sahada Cadiz karşısında kazanarak moral bulmak istiyorlar. Maç öncesinde Emerson ve Guido Rodriguez kart cezalısı.

Cadiz Düşüşte

Cadiz, son 2 maçta üst üste mağlubiyetler yaşadı. Önce Celta Vigo'ya deplasmanda 4-0, geçtiğimiz haft sonu ise iç sahada Getafe'ye 2-0 kaybettiler. Atletico Madrid maçı ile başlayan kötü süreç son 6 karşılaşmada kendini gösterdi. La Liga'da oynadığı 6 maçta tek galibiyet alabilen Alvaro Cervera'nın ekibi, 9. Sıraya kadar gerilemiş durumda. Bu hafta Real Betis deplasmanına konuk olacak Cadiz'de önemli bir eksik bulunmuyor.