Ready Or Not Filmi
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Genç bir kadın, yeni evlendiği adamın eksantrik ailesi tarafından bir akşam yemeğine davet edilir. Birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bu yemek davetini memnuniyetle kabul eden kadın, başına geleceklerden bihaber yemeğe katılır. Genç kadının sıradan bir akşam yemeği olarak düşündüğü bu davet, insanların hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür.
Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett
Senaryo: Guy Busick, Ryan Murphy
Oyuncular: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston , Daniela Barbosa, Elana Dunkelman, Hanneke Talbot, Celine Tsai, Andrew Anthony, Liam MacDonald, Chase Churchill, Etienne Kellici, Ethan Tavares
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Ready or Not
Yapımcı Firma: Mythology Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)
Vizyon Tarihi: 23.08.2019
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