Ready Or Not Filmi

Genç bir kadın, yeni evlendiği adamın eksantrik ailesi tarafından bir akşam yemeğine davet edilir. Birbirlerini daha iyi tanımalarını sağlayacak bu yemek davetini memnuniyetle kabul eden kadın, başına geleceklerden bihaber yemeğe katılır. Genç kadının sıradan bir akşam yemeği olarak düşündüğü bu davet, insanların hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür.



Yönetmen: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Senaryo: Guy Busick, Ryan Murphy

Oyuncular: Samara Weaving, Andie MacDowell, Mark O'Brien, Adam Brody, Henry Czerny, Nicky Guadagni, Melanie Scrofano, Kristian Bruun, Elyse Levesque, John Ralston , Daniela Barbosa, Elana Dunkelman, Hanneke Talbot, Celine Tsai, Andrew Anthony, Liam MacDonald, Chase Churchill, Etienne Kellici, Ethan Tavares

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Ready or Not

Yapımcı Firma: Mythology Entertainment

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 23.08.2019

Ready or Not Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Kaynak: InterSinema.com