Rayiha ne demek? TDK'ya göre rayiha nedir, ne demektir? Rayiha ne anlama geliyor?
Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de rayiha kelimesidir. Peki, Rayiha ne demek? TDK'ya göre rayiha nedir, ne demektir? Rayiha ne anlama geliyor? İşte bilgiler...
Rayiha nedir, ne demek? Rayiha kelime anlamı nedir? Türk Dil Kurumu'na göre rayina ne anlama geliyor?
TDK'YA GÖRE RAYİHA NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre rayiha "Güzel koku" anlamına gelmektedir.
TDK Rayiha anlamı : Güzel koku
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"Yağmur yağar yeşil otlar bitirir/ Yel estikçe rayihasın getirir" - Karacaoğlan Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.