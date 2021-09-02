Rayiha ne demek? TDK'ya göre rayiha nedir, ne demektir? Rayiha ne anlama geliyor?

Türkçe'de anlamını bilmediğimiz bazı kelimeler olabiliyor. Bunlardan birisi de rayiha kelimesidir. Peki, Rayiha ne demek? TDK'ya göre rayiha nedir, ne demektir? Rayiha ne anlama geliyor? İşte bilgiler...