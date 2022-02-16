Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

Sivas'ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas-Ankara karayolunda kaldı.

ANKARA (İHA) - Sivas'ta yük treni raydan çıktı, son vagonun bir kısmı Sivas- Ankara karayolunda kaldı.

Sivas'ta çimento fabrikasından yük olan tren raydan çıktı. Trenin son vagonu kısmen Sivas-Ankara karayolunda kaldı. Yolun kapanmamış olması ulaşımda aksamaya neden olmadı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Yaklaşık 1.5 saatlik uğraşının sonunda yük treni yeniden raylara oturtuldu.

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

Raydan çıkan yük treninin bir kısmı karayolunda kaldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ankara, Sivas, Tren, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title