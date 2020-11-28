Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri
Müzik dünyasında şarkıları sıkça trendlere giren isimlerden biri olan Raviş, yepyeni parçasını sevenleriyle buluşturdu. Peki, Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri nelerdir? Raviş şarkıları nelerdir?
Raviş Güle Güle Sevgilim klibi yayınlandı. Müzikseverler merakla Raviş Güle Güle Sevgilim Şarkı Sözlerini merak ediyor. Peki, Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri nelerdir?
RAVİŞ GÜLE GÜLE SEVGİLİM ŞARKI SÖZLERİ
Güle güle sevgilim
Ayrılık zamanıdır şimdi
Yüreğimin darağacına
Bir ipte sen vur şimdi
Seni sevdiğim kadar
Sensizliği de sevmeliyim şimdi
Güle güle sevgilim
Bilirsin ağlayamam şimdi
Hem ben ağlarsam söyle nasıl
Terk eder yağmurlar bu şehri?
Güle güle sevgilim
Bekle beni kim bilir belki
Son bir yağmur uğrar bu şehre
O yağmurla sana gelirim
Şimdi bir intihar mektubu gibi
Terk edilmiştir bu şehir
Ve her kim yaklaşırsa
Hüznüme bulanacak
Biliyorsun sevgilim bu gidişin
En çok beni yakacak
Söz-Müzik: Turgut Raviş
Vokal : Utku Çılgın
Düzenleme: Utku Çılgın ( Recordman Studio )
Gitarlar: A. Burak Erdoğan
Davul: Umut Çılgın