Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri
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Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri

28.11.2020 00:45 | Son Güncelleme: 28.11.2020 00:49
Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri

Müzik dünyasında şarkıları sıkça trendlere giren isimlerden biri olan Raviş, yepyeni parçasını sevenleriyle buluşturdu. Peki, Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri nelerdir? Raviş şarkıları nelerdir?

Raviş Güle Güle Sevgilim klibi yayınlandı. Müzikseverler merakla Raviş Güle Güle Sevgilim Şarkı Sözlerini merak ediyor. Peki, Raviş Güle Güle Sevgilim şarkı sözleri nelerdir?

RAVİŞ GÜLE GÜLE SEVGİLİM ŞARKI SÖZLERİ

Güle güle sevgilim

Ayrılık zamanıdır şimdi

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Yüreğimin darağacına

Bir ipte sen vur şimdi

Seni sevdiğim kadar

Sensizliği de sevmeliyim şimdi

Güle güle sevgilim

Bilirsin ağlayamam şimdi

Hem ben ağlarsam söyle nasıl

Terk eder yağmurlar bu şehri?

Güle güle sevgilim

Bekle beni kim bilir belki

Son bir yağmur uğrar bu şehre

O yağmurla sana gelirim

Şimdi bir intihar mektubu gibi

Terk edilmiştir bu şehir

Ve her kim yaklaşırsa

Hüznüme bulanacak

Biliyorsun sevgilim bu gidişin

En çok beni yakacak

Söz-Müzik: Turgut Raviş

Vokal : Utku Çılgın

Düzenleme: Utku Çılgın ( Recordman Studio )

Gitarlar: A. Burak Erdoğan

Davul: Umut Çılgın

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