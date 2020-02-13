Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu
Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor.
13.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:02
Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor.
20. yüzyılın en ünlü müzisyenlerinden merhum babası Ravi Shankar'ın bestelediği eser, Anoushka Shankar'ın sitarında hayat buluyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com