Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu
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Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu

Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor.

13.02.2020 20:02 | Son Güncelleme: 13.02.2020 20:02
Ravi Shankar'ın kızı Anoushka Shankar'ın 'büyüleyici' müzikal yolculuğu

Hint ve Batı geleneği Sitar virtüözü Anoushka Shankar'ın Raga-Mala konçertosunda müthiş bir şekilde harmanlanıyor.


20. yüzyılın en ünlü müzisyenlerinden merhum babası 'ın bestelediği eser, Anoushka Shankar'ın sitarında hayat buluyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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