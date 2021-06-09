Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi (2)
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Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi (2)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde son dönemde özellikle kırsal kesimde baş gösteren şark çıbanı hastalığı, Türkiye'nin desteği ve yerel meclis ile yardımseverlerin etkin mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Rasulayn ilçesinde son dönemde özellikle kırsal kesimde baş gösteren şark çıbanı hastalığı, Türkiye'nin desteği ve yerel meclis ile yardımseverlerin etkin mücadelesiyle kontrol altına alındı.

Tatarcık sineğinin neden olduğu, insandan insana kolayca bulaşabilen şark çıbanı, Rasulayn ilçesinin kırsal kesiminde ocak ayından itibaren etkisini hissettirmeye başladı.

Hastalıkla mücadele kapsamında, Şanlıurfa Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM), Rasulayn Yerel Meclisi ve Rasulaynlı yardımseverlerin kurduğu İnma Timinin girişimleriyle Mebruke, Şalah ve Matbaa köylerinde poliklinikler kuruldu.

17 Mart'ta hizmete giren söz konusu poliklinikler sayesinde müracaat eden 160 hastadan 140'ı sağlığına kavuştu.

Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi (2)
Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi (2)
Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi (2)
Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Rasulayn'da şark çıbanı hastalığıyla mücadele Türkiye'nin de desteğiyle meyvesini verdi (2) - Haberler
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