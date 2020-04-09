Rasulayn'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske üretiliyor Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske üretimi başladı.

Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Rasulayn'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı maske üretimi başladı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn ilçesinde Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Vali Abdullah Erin'in talimatıyla bölgede yaşayanların maske ihtiyacının temin edilmesi amacıyla atölye kuruldu.

Rasulayn Mahalli Meclisinin de desteğiyle İlçe Halk Eğitim Merkezi'nde oluşturulan atölyede görevlendirilen kursiyer kadınlar, sağlık kontrollerinin ardından hijyen tedbirlerini alarak cerrahi maske üretimine başladı.

Maske üretimini yerinde inceleyen Rasulayn Koordinatörü Kaymakam Erdinç Dolu, bölgede hayatın normalleştirilmesi adına Vali Erin'in de talimatlarıyla hızlı bir çalışmayla maske üretimine başladıklarını kaydetti.

Rasulayn'da Kovid-19'la enfekte olmuş vaka bulunmadığını belirten Dolu, tedbirleri en üst seviyede almaya devam ettiklerini, kurdukları atölyede, bölgede görev yapan Mehmetçik, sağlık çalışanları ve halka dağıtılmak üzere 12 kursiyerin günde 1000 maske üreteceğini bildirdi.

Kursiyerler de Kovid-19'la mücadelede kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Vali Erin ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA