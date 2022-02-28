Rassan Khoshnaw kimdir? Ebru Gündeş'in sevgilisi Rassan Khoshnaw nereli ve kaç yaşında?

Ebru Gündeş'in eski eşinin ihaneti ardından acaba Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşk mı doğuyor Gündeş'in hayranları tarafından merak ediliyor. Ebru Gündeş ile adını duyduğumuz iş insanı Rassan Khoshnaw kimdir ve nerelidir merak konusu oldu. Rassan Khoshnaw kaç yaşında ve memleketi neresi insanlar tarafından araştırılıyor. Ebru Gündeş ile Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw kaç yaşında ve kim olduğu hayranları tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizdedir…

RASSAN KHOSHNAW KİMDİR?

Rassan Khoshnaw kimdir ve nerelidir merak ediliyor. Kuzey Iraklı iş insanı olan Rassan Khoshnaw 28 yaşındadır. İddialara göre, Iraklı iş adamı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in hiçbir sahnesini kaçırmıyor ve hep en ön sıradan izliyor.

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