Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Paket Taxi'nin kurucusu Raşit Emir Süer geliyor. Raşit Emir Süer'in Paket Taxi belgeseli StoryBox Youtube kanalında yayınlanmıştı. Büyük ilgi gören videonun ardından izleyiciler, Raşit Emir Süer kimdir? Paket Taxi kurucusu Raşit Emir Süer kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Hayatı ve biyografisi nedir merak etti. İşte detaylar...

Raşit Emir Süer kimdir? Raşit Emir Süer kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, evli mi? Paket Taxi kurucusu kimdir? Paket Taxi kaç yılında kurulcu? Paket Taxi'de kaç kişi çalışıyor? Raşit Emir Süer hayatı, kariyeri ve biyografisi sizlerle...

PAKET TAXİ KURUCUSU KİMDİR?

Paket Taxi şirketinin kurucusu "Raşit Emir Süer" 'dir. StoryBox Youtube kanalının verdiği bilgiye göre; 2011'de iflas ettikten sonra birçok arayışa giren Raşit Emir Süer, 2016'da Paket Taxi girişimiyle yeni başladığı hikayesinde fark yaratanlar arasına girdi. "Birinin yanında çalışmayı seçenek olarak görmedim" diyen Süer, "2011'de iflas ettiğimde cebimde 140 lira vardı. Ancak hayallerimden hiç vazgeçmedim. Tüccar adamsanız başarısız olmama şansınız yok. Zaten imkanların içinden çıkan bir başarı, doğru bir başarı mıdır? İmkansızların içinden başarabildiysen girişimci oluyorsun" sözlerini sarf ediyor.

RAŞİT EMİR SÜER KİMDİR?

Raşit Emir Süer aslen Ordu'ludur. 1984 yılında dünyaya gelen Raşit Emir Süer'in babası Ordu'lu iş adamı Tayfur Süer'dir. Paket Taksi kurucusu Raşit Emir Süer 2021 yılında genç girişimci ödülünü kazanmıştır.

Raşit Emir Süer doğum tarihi : 1984

Raşit Emir Süer kaç yaşında : 38 yaşında

Raşit Emir Süer nereli : Ordu

Raşit Emir Süer mesleği ne : Paket Taxi kurucusu, Girişimci

Raşit Emir Süer 2016 yılında Paket Taxi şirketini kurmuştur. 2019 yılında Migros ile yatırım anlaşması yapan Paket Taksi'nin yaklaşık %60'ı Migros'a aittir. Başarılı girişimiyle Kristal Küre ödülü alan Raşit Emir Süer'in şirketi Paket Taxi'nin yaklaşık 6 bin çalışanı ve 3 bin motoru bulunmaktadır.

Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Raşit Emir Süer'in İnstagram hesabında 34 bin takipçisi bulunuyor.

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