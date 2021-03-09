Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinin grubuna attığı son mesaj: Öldüğün zaman usta olursun
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Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinin grubuna attığı son mesaj: Öldüğün zaman usta olursun

09.03.2021 18:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:43

Dün akşam kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu Rasim Öztekin'in 9 yıldır rol aldığı Seksenler dizisinin grubuna attığı son ses kaydı ortaya çıktı. Usta oyuncunun attığı mesajda, "Kendimi usta olarak görmüyorum. Öldüğün zaman usta olursun" dediği öğrenildi.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Öztekin'in 2012 yılından bu yana rol aldığı Seksenler dizisinin grubuna attığı mesaj ortaya çıktı.

"KENDİMİ USTA OLARAK GÖRMÜYORUM"

Yapımcı Birol Güven'in sosyal medya hesabı Instagram üzerinden, "Ancak Ölünce Usta Olunur. Rasim Öztekin'in Seksenler grubuna attığı son mesaj" notuyla paylaştığı gönderide, Rasim Öztekin'in son sözleri: "24 Ocak 2012'de başlamışız. Çok acayip bir iş yapıyoruz. 61 yaşımın dokuz yılını burada geçirmişim. İşin başından beri bir aile olduk. Aile vasfımızı hiç kaybetmedik. Gidenleriyle kalanlarıyla ailemiz devam ediyor. Sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Kendimi usta olarak görmüyorum, çünkü öğrenme devam ediyor. Öldüğün zaman usta olursun çünkü o zaman öğrenme bitiyor. Çocukken girenler büyüdü, oyuncu oldular. Mesela Begüm ilk geldiğinde yürümeyi bilmiyordu. Yavaş yavaş burada yürüdü, sonra okula gönderdik. Ceyhun'la evlendiler ve oyuncu aile oldular."

Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinin grubuna attığı son mesaj: Öldüğün zaman usta olursun

"SADECE ÖLÜNCE DEĞİL YAŞARKEN DE ÖZEL BİR İNSANDI"

Rasim Öztekin ile yıllardır omuz omuza çalışan yapımcı Birol Güven, üzüntüsünü şöyle dile getirdi:

"Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun."

Rasim Öztekin'in Seksenler dizisinin grubuna attığı son mesaj: Öldüğün zaman usta olursun
Haber Yorumları (4)
HASAN YILDIZ: Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. yakınlarını sevenlerinin başı sağolsun. Güzel ve özel bir insandı.
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A: Allah gani gani rahmet eylesin
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UA 34: SAYIN RASİM ÖZTEKİN AĞABEYİMİZE ALLAH RAHMET ETSİN!
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