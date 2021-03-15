Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı'dan Demet Akbağ'a sert yanıt!

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden usta sanatçı Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, oyuncu Demet Akbağ'ın "Kalbi zaten problemliydi. Bir de Covid-19 sebebiyle olması gereken bir ameliyatı da galiba ihmal etmiş" sözlerine yanıt verdi.

Rasim Öztekin'in pandemiden korktuğu için sağlık kontrollerini ihmal ettiği şeklinde medyada yer alan bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Esra Kazancıbaşı Öztekin şu açıklamayı yaptı:

'ASILSIZ BİR İDDİA!'

Her yaştan, her kesimden insanın 'ağabey' diye hitap ettiği eşim Rasim Öztekin, mizahın, toplumsal hoşgörünün ve saygının sembolü olduğu kadar, pandemi döneminde de sağlık kontrollerini asla aksatmayarak örnek davranış sergileyen hastalardan biriydi. Bu konuda ortaya atılan asılsız iddiaların, onu seven, rol modeli olarak gören milyonlarca hayranına sağlık konusunda yanlış örnek teşkil edebileceğinin kaygısıyla bu bilgilendirmeyi kardiyoloji doktorunun açıklamalarıyla birlikte yapma gereği duydum.

'KALP KONTROLÜNDEN GEÇTİ'

Medyada yer alan asılsız bazı haberlerin aksine en son 30 Ocak'ta kalp kontrolünden geçmişti. Kan-idrar testlerinin, elektro ve EKO çekiminin yanısıra kalp pil kontrolü de yapılmıştı. Yine geçtiğimiz Haziran ayında geçirdiği önemli ritm bozukluğunun tedavisi için kalbine şok tedavisi uygulanmıştı.

'KONTROLLERİ DÜZENLİ OLARAK YAPILDI'

Esra Kazancıbaşı Öztekin, eşinin doktoru Prof. Dr. İzzet Erdinler'in bu konuyla ilgili açıklamasını da paylaştı:

"Sevgili hastam Rasim Öztekin'i ilk kez 2009 yılında kalp yetersizliği ve zatürre nedeni ile Siyami Ersek Hastanesi'nde gördüm. Kalp yetersizliği için ilaç tedavisine ek olarak üç telli Biventriküler ICD takıldı. Son bir yılda ritim bozukluğu için ilaç ve şok tedavisi uygulanmış, kontrolleri düzenli olarak yapılmıştır. Mart 2020'den sonra iki kez kontrolü yapılmıştır. Son kontrolünde yeni olumsuz bulgu gözlenmemişti. Beş yıl önce& ; yapılan anjiografide kritik darlık saptanmamıştı, ancak kendisine kontrol& ; amaçlı anjiografi yapılması planlanıyordu."





'ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ANJİYO OLACAKTI'

Esra Kazancıbaşı Öztekin, "Prof. Dr. İzzet Erdinler'in de belirttiği gibi önerilen işlem bir ameliyat değil, kontrol amaçlı anjiyoydu. Ancak acil anjiyo gerektiren bir sıkıntısı, bulgusu olmadığından sadece kontrol amaçlı olarak planlanan bu anjiyoyu Rasim, zaruri bir durum olmadığı için COVID-19 aşısı olduktan sonra yaptırmak istiyordu. İddia edilenlerin aksine önümüzdeki günlerde yani pandemi döneminde anjiyo da olacaktı.

Eşimin 2009'da geçirdiği çok ciddi, yaşamsal riski yüksek ve 2,5 ayı çoğunlukla yoğun bakımda geçen hastane günlerinde savaş verdiği ileri kalp yetmezliği tablosu sonrasında, 12 yıl boyunca pek çok başarılı film ve dizide yer alacak sağlık standartını yakalamasında sağlık kontrollerine, sağlığına ve yaşam şekline gösterdiği bu özen yatmaktadır." dedi.

Kaynak: Snob Magazin