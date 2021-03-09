Rasim Öztekin'in ölmeden önce büyük bir acı yaşadığı öğrenildi

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ani vefatı sevenlerini üzdü. Pazar günü evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Öztekin dün akşam hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden Öztekin, iki ay önce de abisi Zeki Bülent Özerk'in ölümüyle sarsılmıştı. İşte ayrıntılar...



