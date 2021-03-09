Rasim Öztekin'in ölmeden önce büyük bir acı yaşadığı öğrenildi
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Rasim Öztekin'in ölmeden önce büyük bir acı yaşadığı öğrenildi

09.03.2021 10:22 | Son Güncelleme: 09.03.2021 10:59
Rasim Öztekin'in ölmeden önce büyük bir acı yaşadığı öğrenildi

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in ani vefatı sevenlerini üzdü. Pazar günü evinde rahatsızlanıp hastaneye kaldırılan Öztekin dün akşam hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden Öztekin, iki ay önce de abisi Zeki Bülent Özerk'in ölümüyle sarsılmıştı. İşte ayrıntılar...


62 yaşındaki usta oyuncu Rasim Öztekin, pazar günü öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürülmüş ve yoğun bakıma alınmıştı. Doktorlar 'durumu ciddi, hayati tehlikesi var' açıklamasını yapmıştı.

Dün akşam saatlerinde usta oyuncudan acı haber geldi. Öztekin 62 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu iki ay önce de abisini kaybetmişti.

'ARTIK ABİMSİZİM'

Öztekin abisinin vefatını şu sözlerle duyurmuştu: "Sevgili Abimi sonsuza uğurladık. Artık abimsizim...Nurlar içinde yatsın."

Kaynak: Snob Magazin

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