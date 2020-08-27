Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
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Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek

Türk tiyatrosunun usta oyuncusu Rasim Öztekin, Kel Hasan Efendi'nin kavuğunu, oyuncu Şevket Çoruh'a teslim edecek. Öztekin 20 Eylül'de yapılacak törenle kavuğu devredecek.

27.08.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.08.2020 14:07

Kel Hasan Efendi'den sonra sırasıyla geleneksel Türk tiyatrosunun ve tuluat sanatının önemli isimlerinden İsmail Dümbüllü, Münir Özkul ve Ferhan Şensoy'un taşıdığı kavuk, Şensoy tarafından 2016 Mayısı'nda Rasim Öztekin'e devredildi.

"KALBİM KAVUKLU OLARAK TİYATROYA YAPMAMA İZİN VERMİYOR"

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre kavuk, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) desteğiyle 20 Eylül'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenecek törende yeni sahibinin olacak. Kavuğu, Ses Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy'dan teslim alan Rasim Öztekin, yaşadığı kalp rahatsızlığı yüzünden tiyatro yapamadığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devredecek

"Kavuğu aldığım yaz, kalp yetersizliğinin yanına ciddi ritm problemleri de eklenince, doktorum canlı performansı yasakladı. Kalbim, kavuklu olarak tiyatro yapmama izin vermedi. Aslında bir bakıma kalp hastalığı nedeniyle çok sevdiğim tiyatrodan malulen emekli oldum. Projeyi, senaryosunu, çalışma koşullarını seçebildiğim, yorulduğumda dinlenebildiğim sinema ve dizi projelerinde yer alarak sanatın içinde bir şekilde var olarak moral buldum. Durum böyle iken, kavuğu çok bekletmeden bir tiyatrocu kardeşime devretmeye karar verdim."

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu, Şevket Çoruh'a devredecek

KAVUK ŞEVKET ÇORUH'A

"Büyük özverilerle Baba Sahne'yi kuran, zorlu koşullarda tiyatro yapmaya ve tiyatroyu yaşatmaya çalışan Şevket Çoruh'a Türk tiyatrosuna bugüne kadar yaptığı ve yapacağı katkılardan dolayı kavuğu devredeceğim."

Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek
Rasim Öztekin, Hasan Efendi'nin kavuğunu Şevket Çoruh'a devredecek

Kaynak: AA

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