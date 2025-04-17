Rasim Ozan Kütahyalı gözaltı haberi, 2025 yılı Nisan ayında gündemi adeta sarstı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle Rasim Ozan Kütahyalı gözaltı kararıyla karşı karşıya kaldı. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran Rasim Ozan Kütahyalı gözaltı süreci, CHP'ye kayyum atanacağı yönündeki iddiaları sonrası başladı. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltı kararı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildi.Peki, Rasim Ozan Kütahyalı neden gözaltına alındı?

RASİM OZAN KÜTAHYALI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Rasim Ozan Kütahyalı @RasimOzan_K isimli twitter kullanıcısı tarafından 16 Nisan 2025 tarihinde yapmış olduğu 'Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP'ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025'te CHP'nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul'dan Ankara'ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor' şeklindeki paylaşım içeriklerinin TCK 217 maddesine muhalefet suçunu oluşturduğu değerlendirilmekle, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında TCK 217 maddesine muhalefet suçundan re'sen soruşturma başlatıldığına dair iş bu tutanak düzenlenerek imza altına alınmıştır" denildi.

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.