Rapor: Tinder, Grindr ve OkCupid gibi uygulamalar kişisel verileri reklam şirketlerine veriyor

16.01.2020 08:56 | Son Güncelleme: 16.01.2020 08:56

Tinder, OkCupid ve Grindr gibi milyonlarca kullanıcısı olan popüler arkadaşlık uygulamalarının, kullanıcıların kişisel bilgilerini reklam şirketleriyle paylaştıkları ortaya çıktı.



Norveç Tüketici Konseyi tarafından yapılan araştırmada kullanıcıların konumu, cinsiyeti, yaşı ve uygulama üzerinde yaptığı diğer aktivitelerin paylaşılan bilgiler arasında yer aldığına dikkat çekildi. Euronews.com'da Görüntüle