Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi
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Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi

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İstanbul Tabip Odası'nın hazırladığı raporda koronavirüsün yayılımı açısından en riskli 8 ilçenin; Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu olduğu ifade edildi. Raporda, İstanbul'un Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğuna da dikkat çekildi.

İstanbul Tabip Odası (İTO) Covid-19 İzleme Grubu hazırladığı son raporla, İstanbul'da virüsün yayılımının riskli olduğu ilçeleri açıkladı.

AVRUPA YAKASI VİRÜSÜN MERKEZ ÜSSÜ

Raporda, nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğunun yüksek olduğu Bağcılar, Bahçelievler, Esenler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Zeytinburnu ilçelerinin virüsün yayılımı açısından riskli ilçeler arasında olduğu ifade edildi. Ayrıca İstanbul'un Avrupa Yakası'nın koronavirüsün adeta merkez üssü olduğu belirtildi.

65 yaş üstü ve altı grupta gözlenen bulaşıcı hastalık ölümlerinin ise koronavirüs hastalığının yaygın olarak saptandığı Bağcılar, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Sultangazi'de gerçekleştiği bilgisi de raporda yer aldı.

MART BAŞINA GÖRE VAKALAR 10 KAT ARTTI

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da mart başına göre vaka sayılarının yaklaşık 10 kat arttığını belirterek Türkiye'deki vakaların yaklaşık yüzde 40'ının İstanbul'da olduğunu açıklamıştı.

Twitter hesabından 9 Nisan'da açıklama yapan Koca, "İstanbul'da Mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık %40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Rapor ortaya çıktı! İşte koronavirüs yayılımı açısından İstanbul'un en riskli 8 ilçesi
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Haber Yorumları (2)
COVİD 19: Sayılan 8 ilçenin hepsinde TÜRK nufusumuz azınlıkta Yöneticelerimizin illa bir bildiği vardır :))
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MERYEMEMİNE EMİNOĞLU: Binaların yapımına izin verirseniz nüfusun artmasınada neden olur buda o bölgenin en çok vaka sayısı olan il ilçe görünür
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 15:37:01. #1.16#
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