Rapor: OECD ülkelerinde göçmen istihdamı yüzde 68,3'e çıktı, en fazla kalıcı oturum izni Almanya'dan

19.09.2019 21:45

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan bir rapor, üye ülkelerdeki göçmenlerin istihdam oranının yüzde 68,3'e çıktığını ortaya koydu.



OECD'nin 2019 göç raporuna göre, üye ülkelerde doğanlara kıyasla, göçmenlerin istihdam oranı sadece 2,4 düşük. Üye ülkelerdeki işsiz göçmenlerin ortalama oranı 2017 yılında yüzde 9,4 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 8,7'ye düştü. Euronews.com'da Görüntüle