Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı | Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi!
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Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı | Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi!

24.03.2021 10:25 | Son Güncelleme: 24.03.2021 10:36
Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı | Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi!

Ünlü Rapçi Khontkar dün gece Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında LoL ve Valorant tarzı oyunların saçma olduğunu dile getirdi. Bu paylaşımın ardından Riot Games sunucusu Dora Özsoy'dan cevap gecikmedi...

Rap camiasının önde gelen isimlerinden Khontkar dün gece Twitter'da yaptığı paylaşımla tepkileri üzerine çekti. Sivri bir dili olmasıyla da bilinen ünlü Rap'çi yaptığı paylaşım, YouTuber ve aynı zamanda Riot Games çalışanı olan Dora Özsoy'dan tepki gördü.

KHONTKAR: "LOL VE VALORANT GİBİ DANDİK DUNDİK OYUNLARI OYNAMAM"

Khontkar dün gece Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Öyle LoL'müş, Valorant'mış dandik dundik oyunları oynamam. Düşüncelerimi yayında aktaracağım. Kalite hep peşinde olduğum bir şeydir, bilirsiniz."

Khontkar'ın bu yaptığı paylaşım oyun severler tarafından "gereksiz bir hareket" olarak nitelendirildi.Riot Games sunucusu Dora Özsoy'dan ise yapılan bu paylaşıma cevap gecikmedi.

ESPOR SUNUCUSU DORA ÖZSOY'DAN CEVAP GELDİ

YouTuber ve Riot Games'te Espor sunuculuğu yapan Dora Özsoy Khonkar'ın oyun dünyasına bu yaklaşımının ardından cevap vermekte gecikmedi. Dora Özsoy, Khontkar'ı retweetleyerek şu ifadeleri kullandı; "Dandik dundik dediğin oyunun şarkıları bile senin şarkılarından daha güzel olunca tabii."

Rapçi Khontkar Twitter'da LoL ve Valorant'ı kötüleyen bir paylaşım yaptı | Riot Games sunucusundan cevap gecikmedi!

Olayın yaşanmasının ardından Khontkar tarafından herhangi bir açıklama gelmedi...

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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