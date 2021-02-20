Rapçi Katana, Zula'nın Mardin Haritası için parça çıkarıyor
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Rapçi Katana, Zula'nın Mardin Haritası için parça çıkarıyor

20.02.2021 12:10 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:15
Rapçi Katana, Zula'nın Mardin Haritası için parça çıkarıyor

İlk şarkısı 'Yağmurun Altında' isimli çalışmasıyla hızlı bir çıkış yapan Rap sanatçısı Katana, şimdide Türkiye'nin yerli MMOFPS oyunu Zula'da kısa süre önce yayınlanan yeni Mardin Haritası için 'Dönüyor Dünyam' isimli parçasını seslendirdi


İlk şarkısı 'Yağmurun Altında' ile beraber YouTube üzerinden 4,5 milyonluk bir izlenme sayısına ulaşan Rap'çi Katana, bu başarılı çalışmasının ardından Zula ekiplerince gelen teklifle özel olarak bestelediği 'Dönüyor Dünyam' adlı çalışmasında Zula'nın yeni haritası Mardin tanıtılacak. Parçanın video klibi Mardin sokaklarında oyun içi gerçek görselleriyle eşdeğer bir şekilde çekildi. Klip için toplam 50 kişilik bir ekip ve 20 kişilik büyük bir cast ekibi rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin

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