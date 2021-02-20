Rapçi Katana, Zula'nın Mardin Haritası için parça çıkarıyor

İlk şarkısı 'Yağmurun Altında' ile beraber YouTube üzerinden 4,5 milyonluk bir izlenme sayısına ulaşan Rap'çi Katana, bu başarılı çalışmasının ardından Zula ekiplerince gelen teklifle özel olarak bestelediği 'Dönüyor Dünyam' adlı çalışmasında Zula'nın yeni haritası Mardin tanıtılacak. Parçanın video klibi Mardin sokaklarında oyun içi gerçek görselleriyle eşdeğer bir şekilde çekildi. Klip için toplam 50 kişilik bir ekip ve 20 kişilik büyük bir cast ekibi rol aldı.

Kaynak: Snob Magazin