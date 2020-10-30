Rap sözleri! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren rap şarkısı sözleri!

Rap müzik çok uzun yıllardır hayatımızda olan bir müzik çeşidi. Ancak son yıllara oldukça dikkat çeken ve özlelikle birkaç önemli rapper ile altın çağını yaşayan rap müzik oldukça hızlı söylense de dinleyicilerine ilham kaynağı oluyor. Peki en efsane rap sözleri nelerdir! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren r