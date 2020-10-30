Rap sözleri! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren rap şarkısı sözleri!
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Rap sözleri! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren rap şarkısı sözleri!

30.10.2020 11:04 | Son Güncelleme: 30.10.2020 11:08
Rap sözleri! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren rap şarkısı sözleri!

Rap müzik çok uzun yıllardır hayatımızda olan bir müzik çeşidi. Ancak son yıllara oldukça dikkat çeken ve özlelikle birkaç önemli rapper ile altın çağını yaşayan rap müzik oldukça hızlı söylense de dinleyicilerine ilham kaynağı oluyor. Peki en efsane rap sözleri nelerdir! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren r

Rap müzik altın bir çağ yaşarken sözlerin arasına gizlenmiş harika cümlelerde yok değil. Peki, en efsane rap sözleri nelerdir! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren rap şarkısı sözleri!

Rap sözleri! En sevilen rap şarkıların sözleri! Sevilen rap şarkısı sözleri? İlham veren rap şarkısı sözleri!

RAP MÜZİK SÖZLERİ

- Nedeni de erkek,nereniz erkek? O bedeni terket!

zeojaweed

- Plazalarda solculuk hehehe fame ha?

Çık şu şoven dünyadan savaş naralarını kes lan!

Saian

- Amerikan rapi gibi kadını aşağılamam

Hepsi zaten bir çiçek, koparamam.

CEZA

- Senin elinde değil ki kader, Senden önce var yazan.

Ceza

- Nargilenin dumanına benzer hayallerim, sadece beni zehirler ve uçup gider.

Ceza

- Geleceğimiz ne olacak?

Ghetto ya da villa

Dinlerler bizim klasikleri

Eko ya da Killa.

Eko Fresh

- Ben derinden gelen haykırışları duyurabilecek tercüman.

Hangi biriniz ülkesi adına dua ediyor her Cuma?!

Server Uraz

- Legalleşen her günaha sevgi diyorlar.

Sehabe

- Ben hala gülüyorum ağlamayı sevmediğim için.

No.1

- Farklıydık herbirimiz küpeli saçlı

Tv'ye benzemedik düzeni sarstık

Etrafı dumanladık biz kimiz gördün

Bizde paso takılıyoruz zihnimiz özgür.

Ezhel

- Burnunu koluna siler,mendil satan çocuk,sokağın kafası bozuk!

No.1

- Hayalleri uçuruma düşürme çek. Çünkü tırpanla gelir en dürüst melek.

Server Uraz

- Biz bu hayatın grev işçileri.

Gece 4 Sansar'layız, bakar birileri.

Yener Çevik

- Kalbin seni sevmeyeni yaşatsın,

Ben seninle ölmeye razıyken.

Norm Ender

- Benim dengesizliğimin sebebi,

Dünya'nın kusurları !

Sansar Salvo

- Hayal olur aslında omzuna yaslanmak.

Medusa

- Nasıl anlatayım ki dayı,dünya berbat!

Defkhan

Sago Raple gelir

2017'de halen işler demir.

Sagopa Kajmer

- Hiphop'mı ? bizi birleştiren ortak payda,

Ne yazık ki bi çoğunuz

Beklemekteyken poptan fayda.

Joker

- Dur dünya!

Yoruldum yalnızlık yıktı gitti dengemi.

Da Poet

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