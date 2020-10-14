Rap şarkıcı Cardi B kimdir? Cardi B kaç yaşında? Cardi B şarkıları neler?
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Rap şarkıcı Cardi B kimdir? Cardi B kaç yaşında? Cardi B şarkıları neler?

14.10.2020 16:48 | Son Güncelleme: 14.10.2020 17:02
Rap şarkıcı Cardi B kimdir? Cardi B kaç yaşında? Cardi B şarkıları neler?

Sosyal medya fenomeni olarak hayatımıza giren rap şarkıcısı Cardi B adını kullanan Belcalis Almanzar kimdir? Cardi B kaç yaşında? Cardi B şarkıları neler? Cardi B boy ve kilosu nedir? Cardi B evli mi?

Şarkıları genellikle hip-pop tarzında olan ve sosyal medyada paylaşımları ile adını duyuran başarılı şarkıcı New York'ta yaşamaktadır. Cardi B adını kullanan Belcalis Almanzar kimdir? Cardi B kaç yaşında? Cardi B şarkıları neler? Cardi B boy ve kilosu nedir? Cardi B evli mi?

CARDI B KİMDİR?

Cardi B 11 Ekim 1992 yılı ABD doğumludur. Grammy ödüllü rapçi. Bronx, New York'ta dünyaya gelen Cardi B, 19 yaşında striptiz yapmaya başladı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adını duyurdu. 2015 yılında kadrosuna katıldığı VH1 reality şovu Love & Hip Hop: New York ile tanınırlığını artırdı. 2016 yılında çıkardığı ilk mixtape'i Gangsta Bitch Music, Vol. 1 ile müzik kariyerine adım attı. Şubat 2017'de Atlantic Records ile kontrat yaptı. İlk single'ı "Bodak Yellow"un Billboard Hot 100 listesinde zirveye yerleşmesiyle Lauryn Hill'in (1998) ardından solo bir şarkıyla bunu başaran ikinci kadın rap sanatçısı oldu.

Rap şarkıcı Cardi B kimdir? Cardi B kaç yaşında? Cardi B şarkıları neler?

CARDI B BOY VE KİLOSU NEDİR?

Cardi B boy: 1.60

Cardi B kilo: 60

CARDI B ŞARKILARI NELER?

2017 yılında G-Eazy'ye eşlik ettiği "No Limit" ve Migos'a eşlik ettiği "MotorSport" single'ları ile listelerde üst sıralarda yer almayı sürdürdü. İkinci single'ı "Bartier Cardi"nin ardından 2018 yılı başında "Finesse" remiksinde Bruno Mars'a eşlik etti. Bu arada, "Bodak Yellow" ile iki dalda Grammy Ödülü'ne aday gösterildi. Cardi B, Nisan 2018'de Invasion of Privacy adını taşıyan ilk stüdyo albümünü yayınladı. Chance the Rapper, YG, Kehlani ve SZA gibi isimlerle ortak çalışmaların yer aldığı albüm, Billboard 200 listesine bir numaradan girdi.

Rap şarkıcı Cardi B kimdir? Cardi B kaç yaşında? Cardi B şarkıları neler?

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Haber Yorumları (2)
GAMZELİ: sesi çok güzel
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ASU: ne garip kadın ya
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500
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