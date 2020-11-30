Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak
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Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak

30.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 30.11.2020 21:51

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla rap müzik yarışması düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) koordinesinde uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek amacıyla rap müzik yarışması düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan "Narko Yarışma Projesi" kapsamında, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen ödüllü yarışmada, başvurular başladı.

Yarışmada, birinciye 20 bin, ikinciye 10 bin ve üçüncüye 5 bin Türk lirası verilecek.

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Katılımcılar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar "www.rapburada.com" sitesinden başvurabilecek, yarışmanın sonuçları 15 Haziran 2021'de açıklanacak.

Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak
Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak
Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak
Rap müzik sanatçıları uyuşturucunun zararlarına dikkati çekmek için yarışacak

Kaynak: Anadolu Ajansı

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