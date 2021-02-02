Rap'in yeni yıldızı Silento, kuzenini öldürmekle suçlanarak tutuklandı
"Watch Me" isimli şarkısıyla büyük çıkış yapan Amerikalı rapçi Silento, kuzeninin 21 Ocak'taki ölümünden sorumlu tutuldu. Georgia eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada ünlü rapçinin tutuklandığı ortaya çıktı.
Gerçek adı Richard Lamar "Ricky" Hawk olan 23 yaşındaki Silento, 34 yaşındaki kuzeni Frederick Rooks'u öldürmekten tutuklandı. 21 Ocak'ta hayatını kaybeden Rooks'un ölümünü araştıran DeKalb İlçe Polis Merkezinin, şu anda Silento'yu ilçe hapishanesinde tuttuğu açıklandı.
ÜNLÜ RAPÇİ SUÇA MEYİLLİ ÇIKTI
Cinayet sebebini henüz bulamayan polis ekipleri, Rooks'un yüzünde ve bacağında kurşun yarası olduğunu belirtti. Ayrıca polis ekipleri, Silento'nun geçtiğimiz Ekim ayında araç ile aşırı hız yapmaktan dolayı tutuklandığını da aktardı.