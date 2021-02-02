Rap'in yeni yıldızı Silento, kuzenini öldürmekle suçlanarak tutuklandı

Gerçek adı Richard Lamar "Ricky" Hawk olan 23 yaşındaki Silento, 34 yaşındaki kuzeni Frederick Rooks'u öldürmekten tutuklandı. 21 Ocak'ta hayatını kaybeden Rooks'un ölümünü araştıran DeKalb İlçe Polis Merkezinin, şu anda Silento'yu ilçe hapishanesinde tuttuğu açıklandı.

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Cinayet sebebini henüz bulamayan polis ekipleri, Rooks'un yüzünde ve bacağında kurşun yarası olduğunu belirtti. Ayrıca polis ekipleri, Silento'nun geçtiğimiz Ekim ayında araç ile aşırı hız yapmaktan dolayı tutuklandığını da aktardı.