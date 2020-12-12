Range Rover'dan Velar kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Range Rover'dan Velar kampanyası

12.12.2020 15:10 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:13
Range Rover'dan Velar kampanyası

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar’da 400 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz finansman seçeneği sunuyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar'da 400 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz finansman seçeneği sunuyor.

2.0lt 180 BG ve 240 BG dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen ve Land Rover'ın Online Rezervasyon Platformu üzerinden stokta olan renk ve donanım özelliklerine göre incelenebilen Range Rover Velar,  onlinesatis.landrover.com.tr adresinden rezerve edilebiliyor. Ayrıca bu platform üzerinden Range Rover Velar ile ilgili merak edilen detaylar Online Video Chat ile anlık olarak sorulabildiği gibi, arzu edildiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü olarak da görüşülebiliyor.

Gizli kapı kollarıyla dikkatleri üzerine çeken Range Rover Velar, sadelik felsefesi üzerine geliştirildi. Range Rover Velar, teknolojik detayları ile ön plana çıkıyor. Velar'da kabinde hava değişimlerini farkeden Hava Kalite Sensörü ile birlikte daha hijyenik ve ferah bir ortam sağlayan Hava İyonizer Teknolojisi de sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Hafif alüminyum gövde mimarisi ile üretilen Range Rover Velar, süspansiyon teknolojileri ile her arazide yol alabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Öykü Çelik Şevval Sam Demet Akbağ Cemal Hünal
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Mauricio Lemos Enner Valencia
Tüm Haberler Kız Türk Ateş Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Range Rover'dan Velar kampanyası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.12.2020 15:14:55. #1.15#
title