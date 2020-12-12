Range Rover'dan Velar kampanyası

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar’da 400 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz finansman seçeneği sunuyor.

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu Land Rover, aralık ayında geçerli olmak üzere Range Rover Velar'da 400 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz finansman seçeneği sunuyor.

2.0lt 180 BG ve 240 BG dizel motor seçenekleriyle tercih edilebilen ve Land Rover'ın Online Rezervasyon Platformu üzerinden stokta olan renk ve donanım özelliklerine göre incelenebilen Range Rover Velar, onlinesatis.landrover.com.tr adresinden rezerve edilebiliyor. Ayrıca bu platform üzerinden Range Rover Velar ile ilgili merak edilen detaylar Online Video Chat ile anlık olarak sorulabildiği gibi, arzu edildiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü olarak da görüşülebiliyor.

Gizli kapı kollarıyla dikkatleri üzerine çeken Range Rover Velar, sadelik felsefesi üzerine geliştirildi. Range Rover Velar, teknolojik detayları ile ön plana çıkıyor. Velar'da kabinde hava değişimlerini farkeden Hava Kalite Sensörü ile birlikte daha hijyenik ve ferah bir ortam sağlayan Hava İyonizer Teknolojisi de sunulan özellikler arasında yer alıyor.

Hafif alüminyum gövde mimarisi ile üretilen Range Rover Velar, süspansiyon teknolojileri ile her arazide yol alabiliyor.

Kaynak: Carmedya.com