Randıman Filmi Randıman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Randıman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Yönetmenliğini Mehmet Hoşnut'un ve senaryosunu Kerim Aydemir'in üstlendiği filmde fındığın Karadeniz insanının hayatındaki önemi ele alınıyor. Filmin başrollerinde Kerim Aydemir, Yağmur Ün, Salih Kalyon, Cezmi Baskın ve Feriha Eyüboğlu yer alıyor. Yönetmen: Mehmet Hoşnut Senaryo: Kerim Aydemir Oyuncular: Kerim Aydemir, Yağmur Ün, Salih Kalyon, Cezmi Baskın, Feriha Eyüboğlu, Bilge Yalçınkaya, Berivan Edebali, Gökhan Çelik, Reşat Gümüş, Melisa Eyüboğlu, Damla Özovalı, Ferit Oran Tokmak Filmin Türü: Komedi Orijinal Adı: Randıman Yapımcı Firma: Kim Yapım Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: Türkiye Orijinal Dili: Türkçe Dağıtıcı Firma: Bir Film Vizyon Tarihi: 20.03.2020

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Kaynak: InterSinema.com