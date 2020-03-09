Randıman Filmi
Randıman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Randıman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.
Yönetmenliğini Mehmet Hoşnut'un ve senaryosunu Kerim Aydemir'in üstlendiği filmde fındığın Karadeniz insanının hayatındaki önemi ele alınıyor. Filmin başrollerinde Kerim Aydemir, Yağmur Ün, Salih Kalyon, Cezmi Baskın ve Feriha Eyüboğlu yer alıyor.
Yönetmen: Mehmet Hoşnut
Senaryo: Kerim Aydemir
Oyuncular: Kerim Aydemir, Yağmur Ün, Salih Kalyon, Cezmi Baskın, Feriha Eyüboğlu, Bilge Yalçınkaya, Berivan Edebali, Gökhan Çelik, Reşat Gümüş, Melisa Eyüboğlu, Damla Özovalı, Ferit Oran Tokmak
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Randıman
Yapımcı Firma: Kim Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 20.03.2020
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Kaynak: InterSinema.com