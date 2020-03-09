Randıman Filmi
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Yağmur Ün, Sinema

Randıman Filmi

Randıman filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Randıman filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

09.03.2020 10:57 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:57
Randıman Filmi

Yönetmenliğini Mehmet Hoşnut'un ve senaryosunu Kerim Aydemir'in üstlendiği filmde fındığın Karadeniz insanının hayatındaki önemi ele alınıyor. Filmin başrollerinde Kerim Aydemir, Yağmur Ün, Salih Kalyon, Cezmi Baskın ve Feriha Eyüboğlu yer alıyor.

Yönetmen: Mehmet Hoşnut

Senaryo: Kerim Aydemir

Oyuncular: Kerim Aydemir, Yağmur Ün, Salih Kalyon, Cezmi Baskın, Feriha Eyüboğlu, Bilge Yalçınkaya, Berivan Edebali, Gökhan Çelik, Reşat Gümüş, Melisa Eyüboğlu, Damla Özovalı, Ferit Oran Tokmak

Filmin Türü: Komedi

Orijinal Adı: Randıman

Yapımcı Firma: Kim Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 20.03.2020


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Kaynak: InterSinema.com

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