Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevu iptali nasıl yapılır?
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Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevu iptali nasıl yapılır?

Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevu iptali nasıl yapılır?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin başlattığı aşılama süreci, sağlık çalışanlarının ardından huzurevlerinde kalanlar ve çalışanlarla devam ediyor Hastaneden aşı randevusu alma! Türkiye aşı yüzdesi! Covid 19 aşı randevusu! Aşı sayısı! Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevu iptali nasıl yapılır?

Ülkemizde 14 Ocak'ta başlayan aşılama uygulaması, "COVID-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu" üzerinden anbean takip edilebiliyor. Randevusuz aşı yapılıyor mu? Aşı randevu iptali nasıl yapılır?

RANDEVUSUZ AŞI YAPILIYOR MU?

Sosyal Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı çalışanların Kovid-19 aşı programına dahil edilmesiyle randevu sisteminde yoğunluk yaşanmıştı ve böylelikle bazı merkezlerde sırası gelenlere randevusuz aşı yapılmaya başlanmıştı. Ancak konu hakkında Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. ''Randevusuz aşı başvuruları bizi biraz yavaşlatıyor. Yine de günde 1,5 Milyon dozu aşıyoruz. Randevu alarak işi hızlandıralım."

AŞI RANDEVUSU NASIL İPTAL EDİLİR?

Aşı randevusunun iptali için, "https://www.hastanerandevu.gov.tr" ya da "https://www.mhrs.gov.tr" adresinden kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapınız. Burada bulunan"Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir veya iptal edebilirsiniz.

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